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軍公教明年加薪4% 藍：選前7個月調薪 政策買票

台灣新聞組／台北2日電
行政院1日核定，明年軍公教員工待遇加薪4%，約73萬人受惠。(記者杜建重／攝影)
行政院1日核定，明年軍公教員工待遇加薪4%，約73萬人受惠。(記者杜建重／攝影)

行政院昨天核定，明年軍公教員工待遇加薪4%，蔡政府執政後迄今3度替軍公教調薪都在選舉年，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，選前七個月調整，民進黨政府利用執政優勢以政策買票太明顯。

蔡政府2016年上台後，一共3次送出軍公教加薪大禮，分別在2018年調整3%、2022年調整4%，以及這次拍板的2024年4%，「恰巧」都在選舉年。

明年公教員工加薪年增經費約298億元(台幣，下同，約9億7392萬美元)，有73萬人受惠；另研究加給將調整15%，影響約兩萬人，所需經費約22億元，將納入明年度中央政府總預算案函送立法院審議。

至於基本工資是否跟進調整，行政院發言人林子倫表示，政府會尊重審議委員會的意見，行政院長陳建仁仍請持續審核整體經濟情勢、物價指數等因素，做為適時調整基本工資的決策參考，做最合適的評估。

人事總處說，所需經費將納入「明年度中央政府總預算案」函送立法院審議，經立法院三讀通過並奉總統公布，完成法定程序，並從明年元旦起生效，函送各機關據以辦理薪資調整作業。

高教教研人員自明年起學術加給將調增15%，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，大學教師待遇確實偏低，也許久未調整，導致大學留不住一流人才，他「大方向支持」，但調升的時間點不對，明年就要選舉，選在這時調高，政策買票的目的太明顯；且高中、國中、小學等教師都沒有調，這就是差別待遇。

曾銘宗指出，選前7個月調整，政策買票目的太明顯。他認為，民進黨政府利用執政優勢以政策買票，政府債務愈來愈多，國民黨給予嚴厲譴責。至於軍公教調4%是25年調幅最高的一次，低薪問題已是國安問題，政府調薪也能帶動企業跟進，但恐怕時間點也牽涉選舉，民進黨是「會選舉，但不會執政」。

此外，多位縣市長雖肯定此舉能提振軍公教人員士氣，但配套不足，擔心又變成「中央請客、地方埋單」，恐對地方形成長期負擔，盼中央能在統籌分配款多補助地方一些。

不過，對於外界質疑行政院長陳建仁卸任後，回歸中研院特聘研究員將可領到調增後的加給是「自肥」，曾銘宗認為有些牽強。

民進黨立委鍾佳濱表示，政府在有餘力的狀況下，本就應帶頭調薪，任何預算分配都有不同受益族群，調高任何薪資待遇本來就是政府應該要做的事。

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