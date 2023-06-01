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蔡任期剩不到一年 大法官綠友友

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蔡英文總統新提四名大法官人選，清一色都是「綠友友」。（記者許正宏／攝影）
蔡英文總統新提四名大法官人選，清一色都是「綠友友」。（記者許正宏／攝影）

蔡總統新提四名大法官人選，清一色都是「綠友友」。包括：綠朝高官之妻、太陽花律師、卡管學者、總統同學之妻。若加上這四人，未來15位大法官都是蔡總統提名，可謂綠油油一片。未來任何釋憲案，必然是一面倒，憲政堪憂。

表面上人選是由各界推薦，但經過總統的綠網一篩，社會公正人士全被汰除，剩下的全是皇親國戚及功在黨國的綠友友。對此，綠委蘇治芬當即開出第一槍：被提名的太陽花律師尤伯祥，在雲林焚化爐案中曾教唆證人做偽證；各界為此炸鍋。這種人品，當法官都不夠格，竟被總統慧眼相中當大法官。台灣的天空，難道全要塗成綠色？

事實上，蔡總統的任期剩不到一年，而將離任的四名大法官要到9月底才屆滿，新總統則明年1月即可產生。蔡總統若有憲政民主的精神，她應把提名權留給下一任總統，以避免整個大法官會議全部變成自己人馬。但以她的政治作為，把權力布局卡好卡滿才是要務，哪管憲政失不失衡？

當年美國大法官史卡利亞去世，歐巴馬總統提名嘉蘭德接任，卻被參眾兩院皆占多數的共和黨以歐巴馬所剩任期不到一年為由，硬生生卡了一年多。最後，由新當選的川普提名保守派的葛薩奇替補。這個故事告訴我們，對濫權的政黨，選民千萬別讓它再完全執政。

大法官 提名 歐巴馬

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