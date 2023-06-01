大法官提名人尤伯祥 檢察官回憶當年：尤曾當庭串證

大法官提名人選遭到諸多批評，律師尤伯祥（右）被爆出涉嫌教唆偽證。（本報資料照片）

總統府公布大法官提名 人選遭到諸多批評，其中，太陽花學運律師尤伯祥被爆出涉嫌教唆偽證、開庭曾出言不遜等爭議，都讓法界譁然；與尤曾同為司改國是會議委員的高檢署主任檢察官 陳宏達指出，政治性格濃厚者不適任大法官，司改成員先前用放大鏡檢視司法，如今欲當大法官，也應讓外界用放大鏡檢驗，不容一點道德瑕疵。

綠委蘇治芬也引用前法官康樹正文章，指尤伯祥在雲林焚化爐案中「教唆證人偽證」，尤伯祥昨凌晨臉書發文回應，自認一生坦蕩，卻沒想到惡意捕風捉影、抹黑迎面撲來，還反問若他真的教唆證人，審判長應職權告發他或移送懲戒，事過境遷近20年，才突然拋出此判決訴諸輿論，質疑對他「人格謀殺」。

當初負責雲林焚化爐案偵辦、公訴的檢察官蔡啟文昨受訪回憶當年開庭情況指出，當時他發現證人不斷看著筆記本回答尤伯祥的問題，當庭表示異議。審判長收走筆記本閱覽後，當庭扣押，對證人提及曾與律師排練，追問證人：「怎麼排練的？」尤伯祥當時意識到自己踩到紅線，急忙起身面向審判長解釋：「我沒有教證人怎麼答，證人的回答都是他的意思」，接著轉向證人提高聲量問：「證人你說，我有教你怎麼講嗎？」蔡啟文批，「這樣叫證人詰問？這是當庭串證！」

蔡啟文感嘆，這種人品被提名大法官，真的很不可思議。對於尤伯祥透過臉書回應，蔡啟文形容內容根本是含混回答，用漂亮文字掩飾。

尤伯祥除遭指控教唆偽證外，他擔任「太陽花」學運辯護人時，在法庭形容行政院前院長江宜樺辦公室稱「那是他的巢穴」，被出庭的前總統馬英九當庭質疑：「你這樣說不好吧？」尤伯祥在法庭上的輕蔑發言，也被江宜樺的律師李念祖建議審判長應制止尤侮辱性的言論。尤後來認錯說：「我願意收回這句話」。

尤伯祥與李念祖此次都獲律師團體推薦出任大法官，但兩人在法界的資歷、聲望差距甚大，蔡總統選擇立場親綠的尤伯祥，卻未考量其過往爭議事跡，讓不少法界人士感慨，這是在輕賤法律人眼中過去尊崇的大法官地位嗎？

尤伯祥反擊指法官、檢察官只因律師在庭前訪談證人，就將他當教唆偽證的虞犯，當時令他駭異萬分，讓他更加堅定在司改道路上前進。遺憾的是，在引進交互詰問已20年、律師倫理規範已明定律師訪談證人之職責與權利的當下，捕風捉影者竟仍活在20年前，以庭外接觸證人為由，含沙射影指控他。

尤還稱，審判長如真的認為他教唆證人，應該職權告發他或移送懲戒。事過近20年，在他手頭幾已無資料可辯護下，拋出這個判決訴諸輿論，能謂公平乎？是人格謀殺嗎？尤稱自己一生救援冤案，不意竟在被提名為大法官這一刻，要在案卷資料幾已不存情況下，為己洗冤。