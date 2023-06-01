郭友人：郭台銘只爭總統 盤算換侯再拚郭柯配

郭台銘的企業界友人表示，郭從頭到尾「要的只有總統位子」，現在的諸多做法，其實是在下三步棋。（記者季相儒／攝影）

從5月17日發表「盡最大努力支持侯市長勝選」聲明以來，鴻海創辦人郭台銘 兩周數變，又在金門與民眾黨主席柯文哲 十指緊扣。郭幕僚表示，郭只是在全力宣揚「和平宣言」，認同他主張的，都是郭可能的合作對象。不過，郭對於前夜的「山盟海誓」，昨早卻說「忘記了」。郭的企業界友人表示，郭從頭到尾要的只有總統位子，現在諸多作法是在下「三步棋」，最終想達到「侯下郭上」的目的。

郭台銘核心幕僚表示，郭台銘現在最在意的就是「和平宣言」，不只是對柯文哲、賴清德、侯友宜，郭不會放棄推銷這個理念。若侯接受和平宣言理念，郭是否會幫侯？幕僚坦言「不知道」。現在和國民黨 高層「比較不熟」，但和柯文哲，「溝通管道很暢通」。

郭台銘動作頻頻，一位與郭熟識的企業界友人分析，不管四年前還是現在，郭台銘要的「始終只有總統」。他現在走的應該是三步棋：第一步想辦法壓低侯支持度，迫使國民黨「換侯」；第二步是「侯下郭上」；第三步是「郭柯配」，如此就可穩操勝券。

不過，企業界友人表示，四年前他曾參與郭柯談判，當時柯就算得很精，原本雙方講好「不分區立委一人提一半」，但柯最後只讓郭提了一個高虹安；柯還把郭的利用價值吸收殆盡，因此，就算「侯下郭上」，柯也不見得會和郭合作。

對於郭台銘與柯文哲前夜裡並肩金門看海，郭還說與柯「山盟海誓」，引發柯郭配聯想。但柯昨說，並未與郭談2024合作，還直言郭不會當副手。郭對於前夜的「山盟海誓」，昨早揮揮手說「忘記了」，不願再多談。

柯昨表示，自己的副手標準第一是要品德，也較喜歡企業界、中南部人且互補性高的人選，雖然與郭有互補性，對方也不會來當副手，且兩人票源又重疊「很奇怪」。

據悉，柯文哲與郭台銘談話並未談到政治合作，主要是郭台銘暢談商業經驗。柯文哲前天晚間結束行程準備回民宿時，發現有數通郭台銘的未接來電；柯回到民宿時，發現郭已到場等候，現場還有郭台銘的自媒體小組跟媒體，呈現堵人狀態，隨即郭台銘邀請柯文哲到海邊聊天。

知情人士透露，郭台銘疑似略帶幾分酒意，跟柯文哲暢聊，但因在場媒體、幕僚、圍觀民眾眾多，兩人並未談到「柯郭合、柯郭配」等政治議題，而是郭台銘跟柯文哲望著廈門聊商業經驗。

郭台銘突然拜會柯文哲，民眾黨及柯文哲幕僚事前都不知情。柯的幕僚認為，前晚情況有點被郭突襲的感覺。