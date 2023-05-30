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「換柱」重演？侯友宜民調下滑 張亞中促開臨全會調整

記者劉宛琳／台北30日電
孫文學校總校長張亞中。(本報資料照片)
孫文學校總校長張亞中。(本報資料照片)

年初表態參加國民黨總統初選的孫文學校總校長張亞中，在沉寂了一陣子後，昨天發文表示，國民黨總統參選人侯友宜支持度劇烈下滑，還落居民眾黨總統參選人柯文哲變成第三名，是國民黨重返執政的最大危機，國民黨必須召集中央委員臨時全體會議及臨時全代會，因應危局調整作為。

「美麗島電子報」昨天公布最新民調，侯友宜支持度跌到18%，首度跌破2成，前立委邱毅今天在臉書發文表示，距離洪秀柱「被換拄」時15 ％支持率已不遠，侯友宜真的拉警報了。

談這個問題之前，先說說《美麗島電子報》的民調可不可信。美麗𡷊電子報董事長是吳子嘉，副董事長是郭正亮，侯友宜徵召提名後兩次見面會是吳子嘉舉辦的，吳子嘉已離開民進黨，郭正亮不久前也宣布退出民進黨，吳郭兩人批評民進黨不遺餘力，是國民黨中央最被重視的三大民調之一。

張亞中表示，國民黨主席朱立倫捨民主程序應有之初選，乾綱獨斷採取徵召，迄今已有多家民調機構公布三黨總統人選組合調查結果，結果顯示侯友宜支持度異常劇烈地在下滑，更遭柯文哲超越後落居最末的第三，國民黨重返執政之路上最大危機已然浮現。

張亞中表示，為求本黨來年總統勝選可能最大化、立委席次最大化雙雙得以俱保，嚴正呼籲，倘6月下旬前黨中央自研民調與民間尚具公信力民調中，「侯友宜同志無法穩定保持第二、落居第三，則國民黨必須因應危局調整作為。」

國民黨 民調 侯友宜

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