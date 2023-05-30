我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

侯首表態：核能是選項「會做好核安、妥善處理核廢料」

台灣新聞組／台北30日電
國民黨總統參選人侯友宜首次表態支持核能，如果當選總統，「一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項。」圖為台電核二廠。(記者邱德祥／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜首次表態支持核能，如果當選總統，「一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項。」圖為台電核二廠。(記者邱德祥／攝影)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨拋出能源政策，首次說他如當選總統，會給大家做一個清楚報告，「一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項。」

過去侯友宜提及核能，總是說「沒有核安就沒有核能」、「要中央先解決核廢料問題再談核電」。民進黨總統參選人賴清德前天說相關單位有在規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能；侯友宜昨天回應時，首度直言核能會是他的選項。

對於賴清德有關核能說法，侯友宜表示，這是一個很現實的問題，民進黨說「2025非核家園」，「這是做不到的，真的是做不到」，大家要去面對事實，做不到的話，就要不斷地反省，自己為什麼當初會這樣做；台灣面臨的能源問題，最重要的就是不要缺電。

侯友宜表示，台灣能源必須多元配比，才能解決缺電問題，核能是其中的一種，他會讓多元能源配比符合世界潮流，讓台灣不缺電。

至於賴清德前天的說法，昨天從民進黨、賴競選辦公室，到民進黨立委，全都口徑一致稱賴是以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考，並稱民進黨非核立場堅守未變；賴在台大與學生座談中，從未提到、也不支持核一及核二廠延役。

有藍營人士分析，侯友宜有前提的支持核能，是對日前拜訪前總統馬英九的善意回應，採納馬的建議。國民黨發言人林家興表示，侯友宜兼顧核安與供電的能源政策表態，符合台灣主流民意及世界潮流，與國民黨務實多元的能源四大主張淨零碳排、消滅空汙、能源轉型、穩定供電高度一致。

林家興說，侯友宜的發言令人想起當年「以核養綠」公投，超過54%民意投票支持，卻遭民進黨知法玩法強行忽略的往事，執政當局不遵守民意的後果，卻要全民來承擔，導致全台六年五次大停電，民怨滔天；賴清德如今才急忙表態，顯然是短期騙選票的權宜之計，恐難作為民進黨對核能政策的檢討反省。

民進黨發言人張志豪反問侯友宜，「核廢料要放哪裡？」並質疑，核一、核二與核三廠不再延役的法案，是在馬英九執政時通過，侯日前向馬請益時，怎麼沒有問清楚這一點？如此貿然提出這項主張，根本在打臉馬英九。

民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡認為，侯友宜遲遲不核發核二廠的乾式貯存槽執照，導致核二廠提早停役，也是政治凌駕專業表現，完全與他的招牌語言「好好做事情」背道而馳。

國民黨總統參選人侯友宜首次表態支持核能。(記者葉信菉／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜首次表態支持核能。(記者葉信菉／攝影)

侯友宜 民進黨 賴清德

上一則

台灣人平均壽命80.8歲 不健康餘命縮短至7.5年

下一則

黃仁勳談AI 產業大咖率主管「上課」吸引3500人聆聽

延伸閱讀

金門議員齊喊「郭總統好」 郭台銘、賴清德咬耳朵近2分鐘

金門議員齊喊「郭總統好」 郭台銘、賴清德咬耳朵近2分鐘
新聞評論／侯友宜攻內政 「神主牌」反成賴清德包袱

新聞評論／侯友宜攻內政 「神主牌」反成賴清德包袱
重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人
侯友宜請益 王金平關切兩岸論述 陳冲：侯經貿視野廣

侯友宜請益 王金平關切兩岸論述 陳冲：侯經貿視野廣

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
賴母（前中）委託律師許哲維（後立者）說，若夏代書拒不交出權狀，將提告侵占。（記者黃寅／攝影）

5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回？代書回應了

2023-05-21 12:38
5億高中生的配偶夏男（前戴口罩）在父親（後）陪同，抵達台中地檢署。(記者陳宏睿／攝影)

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

2023-05-22 14:29
2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。本報最新調查發現，目前呈現三強鼎立態勢，賴清德（左）以二成八支持度微幅領先侯友宜（中）的二成四，柯文哲（右）以二成二支持度緊追在後。本報資料照片

台2024總統大選民調 侯友宜下滑5個百分點

2023-05-22 14:52

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品