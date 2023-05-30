侯首表態：核能是選項「會做好核安、妥善處理核廢料」

國民黨總統參選人侯友宜首次表態支持核能，如果當選總統，「一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項。」圖為台電核二廠。(記者邱德祥／攝影)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜 昨拋出能源政策，首次說他如當選總統，會給大家做一個清楚報告，「一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項。」

過去侯友宜提及核能，總是說「沒有核安就沒有核能」、「要中央先解決核廢料問題再談核電」。民進黨 總統參選人賴清德 前天說相關單位有在規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能；侯友宜昨天回應時，首度直言核能會是他的選項。

對於賴清德有關核能說法，侯友宜表示，這是一個很現實的問題，民進黨說「2025非核家園」，「這是做不到的，真的是做不到」，大家要去面對事實，做不到的話，就要不斷地反省，自己為什麼當初會這樣做；台灣面臨的能源問題，最重要的就是不要缺電。

侯友宜表示，台灣能源必須多元配比，才能解決缺電問題，核能是其中的一種，他會讓多元能源配比符合世界潮流，讓台灣不缺電。

至於賴清德前天的說法，昨天從民進黨、賴競選辦公室，到民進黨立委，全都口徑一致稱賴是以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考，並稱民進黨非核立場堅守未變；賴在台大與學生座談中，從未提到、也不支持核一及核二廠延役。

有藍營人士分析，侯友宜有前提的支持核能，是對日前拜訪前總統馬英九的善意回應，採納馬的建議。國民黨發言人林家興表示，侯友宜兼顧核安與供電的能源政策表態，符合台灣主流民意及世界潮流，與國民黨務實多元的能源四大主張淨零碳排、消滅空汙、能源轉型、穩定供電高度一致。

林家興說，侯友宜的發言令人想起當年「以核養綠」公投，超過54%民意投票支持，卻遭民進黨知法玩法強行忽略的往事，執政當局不遵守民意的後果，卻要全民來承擔，導致全台六年五次大停電，民怨滔天；賴清德如今才急忙表態，顯然是短期騙選票的權宜之計，恐難作為民進黨對核能政策的檢討反省。

民進黨發言人張志豪反問侯友宜，「核廢料要放哪裡？」並質疑，核一、核二與核三廠不再延役的法案，是在馬英九執政時通過，侯日前向馬請益時，怎麼沒有問清楚這一點？如此貿然提出這項主張，根本在打臉馬英九。