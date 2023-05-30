政院：核電廠不延役 藍：打臉賴清德

行政院昨天表示，各核能電廠除役期程，照原定計畫進行，並無延役考量；面對緊急狀態需求，政府會周全思考各項既有能源生產方式，確保台灣在非常態時期，擁有妥善因應緊急情況的能力，以及能源供給的穩定與安全。國民黨 笑稱，這是打臉賴清德 的政策表態？國民黨立委鄭麗文則呼籲民進黨 別再為了選舉喊口號，「先承認能源政策錯誤吧」。

民進黨總統參選人、副總統賴清德前天拋出「讓已停機的核能機組未來可緊急使用，以備不時之需」概念，讓外界質疑2025非核家園政策恐鬆動，民進黨發言人張志豪昨強調，民進黨非核立場堅守未變。

國民黨發言人林家興表示，當賴清德「務實騙票」拋棄反核神主牌，民進黨仍硬拗「堅守非核家園立場不變」，是打臉自家黨主席的政策表態？鄭麗文說，賴清德不就是能源政策急轉彎嗎？若不是因為缺電，為何需要規畫再將已停機的核能機組重啟作為緊急使用？為什麼還需要自己的子弟兵出來幫忙澄清「民進黨反對核能的大方向仍不變」？已除役的核電廠並不是說動就動，退役核能機組說開就開，「以為是在開瓦斯爐喔？」

經濟部長王美花昨表示，可從兩方面分析，未來也將會針對法制面、社會面進行溝通。王美花說，三座核電機組中，核三現在還在持續運轉中，至於核一、核二已相繼除役，核一乾貯還不能啟用，核二則還沒興建，且因核一、核二電廠的爐心仍有燃料棒，台電公司還是會針對核一、核二做最安全的維護。供電部分，近年新增很多燃氣機組及再生能源，也做了靈活的調度，針對日夜尖峰的用電需求，都在增加供電量，確保供電穩定。

賴競辦發言人陳世凱昨天表示，賴清德前天在台大的回答是以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考；賴清德在座談中從未提到、也不支持核一及核二廠延役。