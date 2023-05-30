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2親綠民調：侯友宜支持度直落 分居二、三名

台灣新聞組／台北30日電
正常國家文化基金會政策中心公布最新民調結果，在藍綠白三組參選人競爭下，民進黨總統參選人賴清德以34%支持度領先國民黨參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲。(圖：正常國家文化基金會提供)
正常國家文化基金會政策中心公布最新民調結果，在藍綠白三組參選人競爭下，民進黨總統參選人賴清德以34%支持度領先國民黨參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲。(圖：正常國家文化基金會提供)

親綠的正常國家文化基金會政策中心昨天公布民調結果，在藍綠白三組參選人競爭下，民進黨總統參選人賴清德以34%支持度，領先國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲，侯柯兩人支持度都是23%。如果鴻海創辦人郭台銘加入侯友宜或柯文哲個別陣營，支持度逼近賴清德，郭柯配超越侯友宜。

對於總統大選，民眾對賴清德、侯友宜和柯文哲三人的支持情形，34%賴清德、23%侯友宜、23%柯文哲，另無法選出任一候選人20%；若郭台銘擔任侯友宜副手，33%支持賴清德、30%支持侯友宜、20%支持柯文哲，無法選出任一候選人17%。

若柯文哲擔任郭台銘副手情況下，民眾支持對象34%賴清德、21%侯友宜、支持郭柯配27%，無法選出任一候選人18%。

交叉分析發現，如果郭台銘擔任侯友宜副手，民眾黨支持者26.5%支持侯郭配、64.8%支持柯文哲。如果柯文哲擔任郭台銘副手，國民黨支持者49.2%支持侯友宜、33.0%支持郭柯配。

柯文哲在30歲以下支持度45%，賴清德23%、侯友宜18%。40歲以下支持度，柯文哲38%，賴清德27%、侯友宜22%。大學及研究所以上學歷者，支持柯文哲比例較高。

有關侯友宜新北市長連任不到半年是否支持參選總統，13%非常支持、19%支持、不支持23%、非常不支持30%，15%沒意見，拒答零。民調呈現超過五成民眾不支持侯友宜連任新北市長僅半年就參選總統。30歲至39歲的民眾，超過六成民眾不支持。

對於侯友宜是否應辭去新北市長，27%認為非常應該、24%認為應該、不應該有20%、非常不應該10%，不知道或沒意見18%、拒答零；國民黨及泛藍支持者超過四成認為侯友宜應該辭職、新北市民有57.9%認為侯友宜應該辭職。35歲至54歲民眾近六成民眾認為侯友宜應該辭職。

同日，另一親綠的「美麗島電子報」也公布大選民調顯示，國民黨總統候選人侯友宜以18.3％居末，首次輸給民眾黨總統參選人柯文哲（25.9％），民進黨總統參選人賴清德以35.8%居首。據TVBS報導，這份民調數據顯示，賴清德略升0.4個百分點，仍位居第一，但柯文哲從22％躍升到25.9％，上升3.9個百分點超過侯友宜，侯則從26％硬生生掉到18.3％，下降近8個百分點。

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柯文哲競辦發言人陳智菡說，民眾黨主席柯文哲（左）與鴻海集團創辦人郭台銘（右）有高度默契，「郭柯合作」機會絕對高過99.999%。(本報資料照片)
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綠藍白2024總統提名人副總統賴清德(左)、新北市長侯友宜(中)、民眾黨主席柯文哲(右)。（本報資料照片）
正常國家文化基金會政策中心公布最新民調結果，如果鴻海創辦人郭台銘加入國民黨總統參...
正常國家文化基金會政策中心公布最新民調結果，如果鴻海創辦人郭台銘加入國民黨總統參選人侯友宜或民眾黨總統參選人柯文哲個別陣營，支持度逼近民進黨總統參選人賴清德。(圖：正常國家文化基金會提供)
正常國家文化基金會政策中心公布最新民調結果，如果鴻海創辦人郭台銘加入國民黨總統參...
正常國家文化基金會政策中心公布最新民調結果，如果鴻海創辦人郭台銘加入國民黨總統參選人侯友宜或民眾黨總統參選人柯文哲個別陣營，支持度逼近民進黨總統參選人賴清德。(圖：正常國家文化基金會提供)

侯友宜 柯文哲 賴清德

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