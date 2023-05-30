遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

台北市長蔣萬安。(本報資料照片)

遠見今天公布「2023縣市長施政滿意度調查」。本屆縣市長當中，有多位新面孔受選民高度關注。外島連江持續前縣長劉增應七連霸五星頭銜的殊榮，新上任縣長王忠銘首年就入選五星。 前行政院長張善政 上任桃園市長後，做了多項改革，獲得滿意度52%，拿下四星評價。選前獲得高度關注的新竹市長高虹安，本次調查僅獲得49.3%滿意度，全台倒數第三名。新任台北市長蔣萬安滿意度更低，只有46.3%，不僅是六都最後一名，也是所有縣市長中滿意度最低者。但跟前任市長柯文哲 相比，不滿意度從43.1%下降到23.9%，減少19.2個百分點。

本屆縣市長當中，有多位新面孔受選民高度關注。張善政上任桃園市長後，做了多項改革，獲得滿意度52%，拿下四星評價，特別在教育面向中，桃園為六都第一，最大的關鍵，可能是張善政在今年二月宣布：市立國中小及公立幼兒園代理教師完整聘期，這項政策獲得好評，其餘5都及各縣市也陸續跟進。

過往台北市民被視為標準最嚴苛的市民，導致台北市長滿意度普遍偏低。新任台北市長蔣萬安雖然僅有3.5星，但負評是2010年縣市改制以來最低紀錄，跟前任市長柯文哲相比，不滿意度從43.1%下降到23.9%，減少19.2個百分點。另外施政分數也創八年來的新高(65.8分)。

另一位極具話題的苗栗縣長鍾東錦，儘管滿意度僅51.6%，但不滿意度只有11.8%，跟前縣長徐耀昌相比，大幅銳減12.9個百分點，降幅全台第二高，負評也是13縣市第四低，顯示民眾對兩位新首長，現階段仍處於觀望階段。

回鍋的澎湖縣長陳光復，則展現「老將價值」，首年就拿下61.9%滿意度，跟去年相比增加1.8個百分點，不滿意度則減少10.3個百分點，僅有14.3%，代表他重回澎湖的前半年，就有效降低當地民怨。

選前獲得高度關注的高虹安，本次調查僅獲得49.3%滿意度，未來仍有許多進步空間，特別是擁有科技背景的她，上任後建置科技偵防設備，強化犯罪偵查能量，也讓治安、消防兩面向的滿意度都超過了七成。

同樣被用放大鏡檢視的基隆市長謝國樑，滿意度為47.1%、不滿意度24.2%，各項成績持平的基隆市，在治安和醫療兩個面向都有七成以上的滿意度，未來有更多建設一一到位、各項計畫一一落實，有機會能翻轉評價。

九合一選戰民進黨遭遇空前挫敗，只拿下五席縣市長，創下創黨以來最差紀錄，所幸守住南台灣兩大直轄市高雄與台南，兩位順利連任的首長陳其邁、黃偉哲，一舉一動也備受關注。陳其邁今年度從四星進步至4.5星，黃偉哲則為4.0星，成績下滑。

陳其邁本次獲得68.6%的滿意度，距離5星僅一步之遙，近年來高雄在城市改造獲得好評，進而帶動整個城市觀光 發展，讓他在八大面向觀光休閒項目，拿下76.3%的滿意度，為六都之冠。