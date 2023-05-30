我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

徵召不信賴清德 綠議員找蔡英文「告御狀」

台灣新聞組／台北30日電
民進黨黨主席賴清德（右）整合泛綠頻遭到黨內反彈，傳有綠營議員向蔡英文總統（中）「告御狀」。(本報資料照片)
民進黨黨主席賴清德（右）整合泛綠頻遭到黨內反彈，傳有綠營議員向蔡英文總統（中）「告御狀」。(本報資料照片)

民進黨總統參選人、黨主席賴清德推「民主大聯盟」整合泛綠，頻頻遭到黨內反彈。前天傳有新潮流北市議員簡舒培等人向蔡英文總統「告御狀」，中正萬華區議員吳沛憶也要求民調決勝負。新北中和黨部前區主任莊銘淵昨天宣布將報備參選，要和黨中央禮讓的無黨籍李正皓競爭。

民進黨在北市傳有意徵召「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻）參選中正萬華，並禮讓社民黨議員苗博雅參選大安區立委，地方反彈。

前天文山區忠順廟辦活動，簡舒培及蘇系議員王閔生等人和蔡總統密談，外界質疑兩人「告御狀」。

知情人士透露，當天簡、王向蔡總統表達強烈參選意願，盼爭取提名，蔡連連點頭回應「對對對」；蔡也提到，國民黨立委賴士葆當太久，文山區的確應該翻轉一下。

事後簡舒培和王閔生都說，希望黨中央評估提名人選時，能多考量深耕多年的在地議員，但只是話家常，不是密會。民進黨北市黨部主委張茂楠說，當天蔡總統到會客室休息，兩位議員也被請入，主動表達意願參選，蔡總統當場沒有任何指示。

另外，民進黨在新北永和區提名李正皓參選也引發黨內反彈，莊銘淵先辭去黨部區主任職務，昨又舉行記者會宣布將報備參選。他表示，派黨內同志參選才會讓地方感受到重視，黨中央應該了解地方基層意見，不要一意孤行。

民進黨新北市黨部主委何博文說，中執會已通過跟李正皓合作，莊銘淵要報備須中執會同意，他會盡最大努力協調溝通。

國民黨北市議員張斯綱說，議員的動作可視為民進黨基層對賴清德選戰策略「不信賴」的危機和反彈；議員游淑慧分析，這就是民進黨的派系內鬥，英系議員吳沛憶就是沒搞定賴清德，才會傳出要徵召鄭家純。

民進黨 賴清德 提名

上一則

「換柱」重演？侯友宜民調下滑 張亞中促開臨全會調整

下一則

2親綠民調：侯友宜支持度直落 分居二、三名

延伸閱讀

新聞評論／侯友宜攻內政 「神主牌」反成賴清德包袱

新聞評論／侯友宜攻內政 「神主牌」反成賴清德包袱
最想跟誰共進晚餐？賴清德快問快答秒回「習近平」

最想跟誰共進晚餐？賴清德快問快答秒回「習近平」
郭台銘、柯文哲明日活動「將打照面」 賴清德也會去

郭台銘、柯文哲明日活動「將打照面」 賴清德也會去
非核鬆動？賴清德：核能停運機組緊急時擬可啟用

非核鬆動？賴清德：核能停運機組緊急時擬可啟用

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
賴母（前中）委託律師許哲維（後立者）說，若夏代書拒不交出權狀，將提告侵占。（記者黃寅／攝影）

5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回？代書回應了

2023-05-21 12:38
5億高中生的配偶夏男（前戴口罩）在父親（後）陪同，抵達台中地檢署。(記者陳宏睿／攝影)

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

2023-05-22 14:29
2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。本報最新調查發現，目前呈現三強鼎立態勢，賴清德（左）以二成八支持度微幅領先侯友宜（中）的二成四，柯文哲（右）以二成二支持度緊追在後。本報資料照片

台2024總統大選民調 侯友宜下滑5個百分點

2023-05-22 14:52

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品