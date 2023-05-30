侯友宜表態反廢死 「不信真理喚不回」

新北市長侯友宜（右）拜會行政院前院長毛治國（左）。(取材自侯友宜臉書)

國民黨總統參選人侯友宜 昨天明確表態「反對廢除死刑」，他說這是他從以前到現在永遠守著的信念；對於立法院通過排黑條款，他也認為不應為了貫徹一個人意志修法，在參政權上要思考是否有違反比例原則的違憲問題。

縱火釀九死的被告李國輝日前改判無期徒刑定讞，侯友宜受訪說，公平正義要符合社會期待；前天出席網路媒體活動，提到司法距離人民太遙遠，未來當總統絕對不會這樣做，針對38個死刑犯尚未槍決，「當總統該做的就是要做，絕不等待、絕不妥協。」

民眾黨主席柯文哲皺眉回應侯友宜對於死刑的看法說，神智清楚的候選人不會這樣講吧？認為台灣廢死要有配套。侯友宜昨天再強調，公平正義、社會期待，不信真理喚不回，自己永遠守著一個信念是「我反對廢死」。

針對立法院通過排黑條款，侯友宜說，不能隨意且沒經過大家充分思考，關於參政權部分，應有比例原則，也應思考是否有違憲問題。

繼向行政院前院長陳冲請益，侯友宜昨在臉書貼出日前拜訪前閣揆毛治國夫婦的照片強調「不忘初心」，參加選舉就是不願看到政治操作及意識型態一再撕裂國家，造成台灣這片土地及人民的對立與衝突。他說，毛分享許多國政看法，包括面對國家能源危機必須依據科學數據研做出務實的判斷、超高齡社會來臨伴隨長照及勞動力短缺須跨部會橫向溝通合作，研擬具體有效政策等。

屏東縣議長周典論日前建議侯要和鴻海創辦人郭台銘溝通，思考要如何讓郭釋懷，團結合作。侯表示，郭是自己相當尊重的經濟產業領導人，近期也提出許多經濟產業面的看法，會逐一把郭的政見挪到自己政見共同實現。

有媒體問最新民調 ，侯表示民調是參考，最重要的是如何讓國家繁榮永續、和平安定，清廉也非常重要，把很多政見納在一起，大家一起共同兌現，能讓國家平安永遠的走下去。至於拜訪立法院前院長王金平 談了什麼？侯說，多年來王金平在立法院、國事上對國家做了許多貢獻，得到許多人敬重，王給了很多寶貴意見，對國家發展、兩岸穩定有很大幫忙，會繼續攜手合作。

針對民進黨批侯友宜與吸金炒股案關係人吳光訓在南部餐敘是「黑金厚友誼」，侯回應，謝謝地方黨部安排，一切尊重。

柯文哲辦公室發言人陳智菡則表示，從漢高祖劉邦進關中與民約法三章開始，「殺人者死」的2000年文化，很難說改就改，若真要廢除死刑，必須有配套措施，比方改為終身監禁；不能只是廢除死刑，又讓無期徒刑變得寬鬆，一下子就假釋出獄，這會讓人民對司法與制度失去信任。