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藍營轟涉im.B還喊打詐 鄭文燦要告

台灣新聞組／台北30日電
國民黨質疑行政院副院長鄭文燦（圖）與詐騙集團有千絲萬縷關係。(本報資料照片)
國民黨質疑行政院副院長鄭文燦（圖）與詐騙集團有千絲萬縷關係。(本報資料照片)

行政院長陳建仁昨天宣示政院打詐辦公室將於31日揭牌運作，但國民黨質疑副院長鄭文燦與詐騙集團有千絲萬縷關係，7年來詐騙案不降反升難道是詐團有高級內應、金牌臥底？鄭文燦辦公室昨天表示，相關指控從未提出任何事實證據，是不折不扣憑空捏造，今天要控告國民黨7人。

鄭文燦遭質疑出席im.B詐騙案主嫌曾國緯公司春酒、受託提拔高階警官，桃園市議員凌濤、國民黨文傳會副主委林家興昨天舉行記者會稱鄭文燦不提告是擔心被法院認證和詐騙集團有直接關係。

凌濤指出，鄭文燦月初提出打詐行動綱領，要減少接觸、誤信和損害，但自己卻增加接觸，當民進黨政府高官跟詐騙集團頻繁接觸，詐團還拿影片跟照片去詐騙民眾時，如何讓民眾減少誤信？鄭文燦提出的打詐行動綱領根本毫無說服力。林家興也說，政院口口聲聲說打詐國家隊，沒想到副院長跟詐團就有千絲萬縷關係。

國民黨新北市議員林國春、林金結、洪佳君、廖先翔昨赴台北地檢署告發鄭文燦涉嫌窩藏包庇通緝犯；他們拿著鄭文燦在致詞、曾國緯坐主桌、立委陳歐珀也在其中的照片，指照片就是事證。林國春還說，鄭文燦和通緝犯在一起，如果還關說提拔警察升官，如何對其他警察交代？

鄭文燦辦公室指出，有關「曾國緯親自邀請出席活動」、「曾國緯向鄭文燦請託警界人事」等指控從未提出任何事實證據，是不折不扣的憑空捏造，警政署及調查局已發稿澄清，鄭文燦並無涉入上述情事。鄭文燦已多次說明與曾國緯不認識、沒聯絡、沒Line，更無接受警界人事請託，擔任桃園市長八年與曾國緯沒有往來。

鄭辦表示，鄭文燦已委請律師整理相關資料提告凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔及桃園市議員舒翠玲等人。國民黨所稱鄭文燦不敢告更是另種栽贓抹黑。

陳建仁昨天出席「新世代打擊詐欺策略行動綱領研討會」，步入會場前有提問「曾國緯有沒有找人喬警政人事？院長要下令徹查嗎？」等話題，陳建仁微笑以對，沒有回應。

陳建仁說，打詐五法已三讀通過四個法案，最近可望再通過第五個法案，將嚴懲深偽詐騙、私行拘禁、人口販賣等行為；台高檢成立查緝詐欺及資通犯罪督導中心，專責打擊電信網路犯罪，明天行政院打詐辦公室也將揭牌運作，警政署和調查局也分別成立北中南打詐工作站和防治中心，共同強化科技偵蒐設備、量能。

詐騙集團 國民黨 警察

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