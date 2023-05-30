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徵召引爆內訌 綠兩個太陽之爭浮上檯面

記者 凌珮君
民進黨黨主席賴清德（前左）、蔡英文總統（右）競合浮上檯面。(本報資料照片)
民進黨黨主席賴清德（前左）、蔡英文總統（右）競合浮上檯面。(本報資料照片)

民進黨主席賴清德徵召「刺客」參選接連引爆綠營內訌，民進黨議員簡舒培、王閔生前天針對立委提名問題與蔡英文總統「密談」，藍營就質疑總統「喬」立委。蔡總統最後一年任期，民進黨「兩個太陽」競合浮上檯面。

民進黨去年九合一大敗，蔡英文請辭民進黨主席，但即使賴清德當選黨魁、成為民進黨總統參選人，蔡英文也從未示弱，不但強勢出訪邦交國、過境美國秀外交肌肉，五二○致詞也強調剩下任期做不完的就用「一加四年」規畫，不想提早成為「跛腳總統」。

綠營人士指出，賴清德強力主導立委提名布局，提出「民主大聯盟」策略，包括徵詢「雞排妹」鄭家純、名嘴李正皓等人都引起非議，「黨內徵召有困擾的人遇到蔡英文，難免會嘀咕幾句」，總統跑行程跟公職人員聊兩句，「兩個太陽」說法未免想太多。

不過，綠營「倚天劍」和「屠龍刀」爭鋒情況並未減少，賴清德非核立場遭質疑後，賴系子弟兵立委林宜瑾、林俊憲雖雖紛紛重申賴並未否定非核家園，但民進黨智庫副董事長童子賢日前拋出重啟核一、核二議題，明顯與蔡英文不同調，用意啟人疑竇。

蔡英文若未能幫民進黨延續執政，明年將黯然交棒，留下難堪的歷史定位，但英系的不滿是賴清德的整合難題，部分黨內山頭「尊英不尊賴」是不爭事實；天無二日，只要在蔡總統任期內，賴清德仍非民進黨「共主」。

民進黨 賴清德 蔡英文

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