台鐵宜蘭停車場詐團經營 遭疑官商勾結 台鐵：公開標租

民眾黨立委陳琬惠控台鐵把土地給詐騙集團經營。圖為示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

台灣民眾黨立委陳琬惠昨天說，im.B吸金案主嫌曾國緯的川晟集團宜蘭營業所，從2020年底開始，就設在宜蘭車站對面的台鐵 土地之上，原來台鐵局竟然將國有地交由詐騙集團 旗下的公司經營，「現在東窗事發了」。

陳琬惠批評，一個號稱成立「打詐國家隊」的政府，跟詐騙集團關係如此密切，已經荒謬至極，結果竟然連國家資產都交給詐騙集團經營，簡直匪夷所思，一邊接受招待，一邊授受國家資源，這已經不單純是「公務員服務法」的問題而已，這根本是官商勾結。

陳琬惠昨晚臉書發文指出，她揭露2020年夏天，台鐵高層包括局長張政源、副局長朱來順、資產開發中心副總經理劉睿紘等人，接連至曾耀鋒在宜蘭豪宅接受招待後，台鐵完全不敢回應，躲在交通部長王國材的「不用查」保護傘後面。

陳琬惠說，為何台鐵局不敢回應？因他們心裡很清楚，東窗事發了，從2020年開始，在民進黨立委陳歐珀穿針引線下，成功讓曾國緯這本業是吸金詐騙的土地開發商，可跟交通部及台鐵高層搭上線，商討如何讓曾國緯參與台鐵資產活化案。

陳琬惠指出，其中一個明顯例子，就是川晟建設的宜蘭營業所，從2020年底開始，設在宜蘭車站對面的台鐵土地上。

對此，王國材表示，已請台鐵查明；台鐵清查後表示，2020年9月18日以公開標租的價格標方式，公告標租宜蘭停七停車場，由川晟公司得標，租期一年至2021年11月1日，期滿不續租。

台鐵表示，川晟於該承租停車場土地上，並無興建任何建物，為經營收 費停車場，依稅法規定，須於現場設籍依法課稅。

im.Ｂ吸金案風暴延燒，傳出行政院副院長鄭文燦曾受主嫌曾國緯請託「提拔」高階警官。鄭文燦昨天說，他與曾國緯自始至終不認識，沒有往來，更沒有接受警界人事請託；如果有心人士繼續利用捏造的情節抹黑，將委請律師提告。警政署也表示，純屬子虛烏有，與事實不符。