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排黑條款波及 金門縣長陳福海無法競選連任

記者劉宛琳、蔡家蓁、蔡維斌／台北29日電
立法院三讀通過擴大「排黑條款」，金門縣長陳福海因曾犯投票受賄罪，面臨無法競選連任。（本報資料照片）
立法院三讀通過擴大「排黑條款」，金門縣長陳福海因曾犯投票受賄罪，面臨無法競選連任。（本報資料照片）

立法院會上周三讀通過公職人員選舉罷免法修正案，衝擊效應延燒。除了已被提名國民黨立委林文瑞首當其衝，一旦修法上路，將不得參選立委及其他公職；去年剛當選的金門縣長陳福海，也因過去擔任議員時曾在議長選舉中收賄遭判刑十個月，觸犯三讀條文規範的不得參選條款，除非釋憲翻盤，否則將無法競選連任金門縣長。

對於才上任就要進入「後陳福海時代」，陳福海昨晚受訪說，「唉，沒有看法，本來就沒想那麼遠，把當下的事情做好就好。」陳福海說，他本來就只想做一屆；如今法律通過，這樣反而促成他只做一屆的念頭。

陳福海去年曾以國民黨「同舟計畫」回復黨籍，但國民黨最後提名楊鎮浯競選連任金門縣長，引發陳福海不滿，陳決定在同年6月加入民眾黨，但以無黨籍身分參選金門縣長。

陳福海幕僚轉述，這兩天陳福海看起來心情平靜，行程照走。不過，前晚消息傳出後，陳福海維持低調，不接受媒體的相關採訪，顯示心情未必平靜。

另一位被排黑條款波及的是金門副議長歐陽儀雄，他批這樣根本「違憲」，沒有保護更生人，剝奪公民的參政權，「只因為年輕時做錯事，就一輩子永遠不能參選，實在太離譜。」

至於獲國民黨提名參選下屆雲林縣立委的林文瑞也面臨無法參選，據了解，在接替人選方面，雲林張家屬意現任雲林縣文化觀光處處長陳璧君，陳原要參選山線立委，但可能接替林文瑞改選海線；山線部分，則可能由上屆曾選過立委的現任雲林縣副縣長謝淑亞再度挑戰。

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