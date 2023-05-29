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紙上談兵 環團批賴清德把核能當口水

記者胡瑞玲／台北29日電

民進黨總統參選人賴清德提出讓停機核電機組保有未來緊急使用的可能性，環團批評參選人不該把核能議題當「選舉口水戰」，前核能從業人員則指賴此言算是「非核家園政策轉彎」，未來恐有其他可能性。

原能會昨晚指出，目前台電公司並無向原能會提出延役相關計畫，由於不了解計畫細部規畫，也無法進行安全審查評估等作業。原能會表示，核一、核二廠無法做到「把已停機的核能機組，維持未來能緊急使用」。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，賴清德的話根本是「紙上談兵」。重啟已停機的核能機組並不容易，原能會需提出明確的計畫跟安全審查評估，已除役的核電廠更非說動就動，尤其核一、核二廠在除役過程中，核一廠有些設備已被拆除，核二廠燃料池爆滿，無法運轉。

運轉中的核三廠也許可做到，「但坦白說，一旦開始除役就蠻難逆轉的」，崔愫欣直言，真的需要政府審慎評估。她提到，國外鮮少有重啟已停機的核能機組經驗，總統參選人當然可以提出能源相關意見，但未經安全評估，實現的可能性不大。「大家都只是隨口講講，應該想好再講話」，她語重心長地說，大家不該再把核能議題當成選舉口水。

前核能從業人員黃毓皓則認為技術上可行。他解釋，現在運轉中的核能機組，平均每運轉18個月會停機大修，大修時會換新的燃料，之後再啟動，如果2025除役時間到了，就讓核能廠處在大修的狀態，不要把設備、機組等需要的東西拆掉即可，核一、二廠不確定能否重啟，但核三廠絕對可行。

黃毓皓指出，「如果賴清德真的這樣講，算是非核家園政策的轉彎」。

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