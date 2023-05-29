紙上談兵 環團批賴清德把核能當口水

民進黨 總統參選人賴清德 提出讓停機核電機組保有未來緊急使用的可能性，環團批評參選人不該把核能議題當「選舉口水戰」，前核能從業人員則指賴此言算是「非核家園政策轉彎」，未來恐有其他可能性。

原能會昨晚指出，目前台電公司並無向原能會提出延役相關計畫，由於不了解計畫細部規畫，也無法進行安全審查評估等作業。原能會表示，核一、核二廠無法做到「把已停機的核能機組，維持未來能緊急使用」。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，賴清德的話根本是「紙上談兵」。重啟已停機的核能機組並不容易，原能會需提出明確的計畫跟安全審查評估，已除役的核電廠更非說動就動，尤其核一、核二廠在除役過程中，核一廠有些設備已被拆除，核二廠燃料池爆滿，無法運轉。

運轉中的核三廠也許可做到，「但坦白說，一旦開始除役就蠻難逆轉的」，崔愫欣直言，真的需要政府審慎評估。她提到，國外鮮少有重啟已停機的核能機組經驗，總統參選人當然可以提出能源相關意見，但未經安全評估，實現的可能性不大。「大家都只是隨口講講，應該想好再講話」，她語重心長地說，大家不該再把核能議題當成選舉口水。

前核能從業人員黃毓皓則認為技術上可行。他解釋，現在運轉中的核能機組，平均每運轉18個月會停機大修，大修時會換新的燃料，之後再啟動，如果2025除役時間到了，就讓核能廠處在大修的狀態，不要把設備、機組等需要的東西拆掉即可，核一、二廠不確定能否重啟，但核三廠絕對可行。

黃毓皓指出，「如果賴清德真的這樣講，算是非核家園政策的轉彎」。