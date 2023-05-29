侯友宜：非核做不到 柯文哲：不能只要台積

民進黨總統參選人賴清德昨天透露，相關單位正規畫把已停機的核能機組維持能緊急使用，以備不時之需。國民黨總統參選人侯友宜 說，民進黨2025非核家園目標一定做不到，能源的配比要調整，就有辦法解決；民眾黨主席柯文哲 則表示，任何東西都有代價，政府如果要發展高耗能產業，就不能只要台積電 、不要核電，應該要在現實跟理想之間取得平衡。

侯友宜昨天下午由胞兄侯明鋒陪同，出席國民黨政策會副執行長蘇清泉在東港安泰醫院辦的見面會，有支持者提問侯友宜的能源政策。侯說，民進黨的2025非核家園目標一定做不到，因綠電要20%，確定做不到，既然做不到，整個能源的配比就要調整，能源配比用多元方式重新做好配比，就有辦法解決。

先前新北議會質詢期間，侯友宜面對綠營議員質詢，多次重申「要有核安才能有核電」，並要求「核廢料的問題要先解決」。侯友宜說，能源政策前提是不能缺電，能源配比要合理。

另外，柯文哲昨天出席「2024校園總統馬拉松」活動時表示，台灣必須很務實地處理能源政策，政治不要老打高空，「我對核四的態度，蓋也對，不蓋也對」，花了台幣3000億元卻一度電也沒有發，這就是沒有務實。

柯文哲指出，台積電吃掉台灣總發電量的10%，任何東西都有代價，政府想要發展高耗能產業，就不能只要台積電、但不要核電。

柯文哲表示，大家都知道燒天然氣比較乾淨，但電費就要比燒燃煤多，「你要環保，錢就要多，不能說電費不漲，這不是真實的社會」。