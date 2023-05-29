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重啟核電 專家：可行但要讓執照延役

台灣新聞組／台北29日電
民進黨總統參選人賴清德提出停機的核能機組在緊急情況運用，引發各界議論。圖為核二廠。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德提出停機的核能機組在緊急情況運用，引發各界議論。圖為核二廠。(本報資料照片)

對於民進黨總統參選人賴清德提到規畫停機的核能機組在緊急情況運用的言論，擁核人士認為，經歷二次核能公投，民進黨內部意識到非核家園論述須轉向才有望勝選，賴本身不反核，反核只是民進黨的政治包袱。核能專家指出，核一、核二目前為停機狀態，核燃料仍在爐心，重啟並非不可行，但賴應更務實主張讓二部機組執照延役，才能達成緊急狀態使用目標，否則嘴巴講，並不務實。

核四前廠長王伯輝說，這代表賴的能源政策已經大轉彎，不再要求一定要核電機組全除役。王伯輝表示，核電廠要啟動，不是像開車一樣鑰匙插進去一轉就發動，除了程序上要先經過原能會核准，還要花上不少時間、才能慢慢達到發電狀態，「長則一星期，短則兩、三天，不是拿來救急用的。」

王伯輝指出，核電廠要維持在隨時可以發電的狀態，那就是一直待機，賴清德的說法其實就是在玩文字遊戲。

核能流言終結者創辦人黃士修表示，據他了解，賴清德私下不反核，反核只是民進黨政治包袱，尤其2018年「以核養綠公投」通過，時任行政院長賴清德曾說，「如果要以空汙作為標準，最好的能源就是核電」。黃士修分析，這句話可看出賴清德並不反核，卻是他下台的最後一根稻草。

民進黨智庫新境界文教基金會副董事長童子賢日前拋出核電廠重啟說法，引發各界熱議，而該基金會的董事長就是賴清德。

黃士修說，據他今年2月向民進黨友人查證，賴清德將童子賢延攬進智庫，就是要改變民進黨核能論述，但擁核畢竟在民進黨內「政治不正確」，也讓賴、童近來不斷在民進黨體制內衝撞，不僅童子賢兩個月內公開講了三、四次，賴清德也鬆口表態。

清大原科中心主任葉宗洸表示，整體而言，他對賴清德的說法樂觀其成。他解釋，核一、二機組的核燃料仍在爐心，目前雖除役，也是維持在過往停機的狀態，若要在緊急狀況使用，並非不可行；但這二部機組執照已經到期，若是賴清德有心研議在緊急狀況下重啟機組，應該先讓機組運轉執照延役，緊急狀態出現時，才可以立即上線，否則只是嘴巴講，並不務實。

核電廠重啟 有哪些困難
核電廠重啟 有哪些困難

賴清德 民進黨 緊急狀態

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