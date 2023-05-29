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非核鬆動？賴清德：核能停運機組緊急時擬可啟用

台灣新聞組／台北29日電
民進黨總統參選人賴清德（圖）指出，核三廠2025年到運轉年限，相關單位規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用。(記者余承翰／攝影)
民進黨總統參選人賴清德（圖）指出，核三廠2025年到運轉年限，相關單位規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用。(記者余承翰／攝影)

民進黨總統參選人賴清德昨天指出，相關單位規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能，以備不時之需。

民進黨智庫新境界文教基金會副董事長童子賢日前拋出核一、核二重啟，蔡英文總統在五二○就職七周年記者會時被問及此事，她表示：「應該是他（童子賢）個人的看法」。相隔僅八天，賴清德釋出「核能機組緊急使用」的風向，外界關注民進黨的2025非核家園路線是否出現鬆動。

賴清德昨天到台大出席「校園總統馬拉松」活動，學生提問「若兩岸緊張，天然氣無法進口，如何因應能源問題」。賴清德表示，根據法律規定，核三廠在2025年就要到運轉年限，在這種情況之下，相關單位有在規畫，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來能緊急使用。

台灣核子反應器設施管制及核子反應器設施運轉執照申請審核辦法規定，核電廠延役應於執照有效期間屆滿前5年至15年提出申請。目前核一已展開除役計畫，核二除役計畫已通過，核三也逾延役申請年限，這也是蔡政府一直堅稱三座核電廠無法延役原因。

賴清德昨天的談話，是蔡政府官方首度公開承認讓已停機的核能機組保有再運轉可能性。一位參與核能政策擬定的官員說，核一已展開除役計畫，重啟的機會低，核二、核三是賴口中未來緊急使用的兩大標的，但還須克服法規限制、用過燃料棒儲存兩大難關。

國民黨指出，賴清德上述談話凸顯民進黨能源政策的錯誤，國民黨發言人林家興表示，民進黨「反核急綠」的躁進廢核政策嚴重錯誤，2025非核家園已證明破產，能源轉型根本無法實現。

民眾黨立委張其祿指出，這完全證明2025年非核家園政策的大失敗，事實上當初訂的目標完全不切實際，所以賴清德才要去收這個爛尾。

張其祿表示，政府最終還是要務實面對能源政策，不管未來是要核電廠延役，還是透過其他替代方案，所有政黨都必須用科學、理性、務實的態度面對所有的公共政策問題，而不是只用口號來欺騙選民。

時代力量立委陳椒華則說，核能發電廠年限到期，依法就應除役，核一、核二廠都已在進行除役中，核三廠自然沒例外，賴清德沒有做功課就隨意開出政策支票，完全悖離非核家園的承諾。

核電救急 民進黨總統參選人賴清德指出，核三廠（圖）2025年到運轉年限，相關單位...
核電救急 民進黨總統參選人賴清德指出，核三廠（圖）2025年到運轉年限，相關單位規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用。(本報資料照片)

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