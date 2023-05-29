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雞排妹選萬華？在地憶疫情：黨變大就看不到民意了嗎

記者侯俐安／台北29日電
台北市中正萬華區議員吳沛憶，疫情期間投入防疫的身影。（取材自辜凱鈴臉書）
台北市中正萬華區議員吳沛憶，疫情期間投入防疫的身影。（取材自辜凱鈴臉書）

民進黨傳出徵召藝人鄭家純（雞排妹）參選中正萬華立委，鄭家純也證實有接獲徵詢，引發基層焦慮。萬華超過一甲子的老店「涼粉伯」第二代老闆辜凱鈴，在臉書回憶疫情期間萬華身陷困境時刻。她說，支持者都看得到誰在做事，也讓在地人對黨中央處理方式疑惑不解，「難道一個黨變大了，就看不到民意了嗎？」

前年5月中旬新冠肺炎疫情期間，台北市萬華區首當其衝，當時萬華深陷三級警戒之際，中央失言「萬華破口」讓各界避之唯恐不及，在地只能自救。「涼粉伯」是萬華60年老攤，10多年前由第二代辜凱鈴接手，在疫情期間，「涼粉伯」店面也成為重要的物資轉運站。

辜凱鈴28日晚在臉書貼出一張吳沛憶戴帽子、口罩捧著物資的照片。她說，近來看到臉書動態回顧感慨很深，兩年前的現在萬華深陷三級危機，有的鄰居過世了，有的人沒了工作，店面都歇業了，大家生活陷入困境。

辜凱鈴回憶，還記得三級警戒是5月15日，她和林立青（「做工的人」作者、現為友洗社創辦人）緊急成立物資站，希望能幫上一點忙。市府來了一個狀況外的秘書，講了許多官話、幫不上忙，隨著民進黨中央失言更是讓萬華雪上加霜，萬華人只能自救。

辜凱鈴說，那時吳沛憶設了社福群組，跟民間各單位募來緊急所需物資，吳沛憶辦公室四處蒐集弱勢名單，在深怕疫情擴散根本不可能找志工的時候，「沛憶在陪我們搬物資，送到各里辦公室，於是，選市長時很多萬華人含淚投給陳時中。」

近來傳出鄭家純要選中正萬華，辜凱鈴說，「家純很棒，在萬華孤立無援時，買了近40萬台幣（約1.3萬美元）的物資用於社福安定無家者，夥伴們還因收到家純親筆簽名書到處炫耀。」

只不過，她更直言，「但萬華不是沒有人選，支持者都看得到誰在做事，我們都對黨中央處理方式覺得疑惑不解」，她問，「難道一個黨變大了就看不到民意了嗎？」

辜凱鈴也說，同樣的疑問也給國民黨，三級時議員郭昭巖四處籌募物資，無論是扶輪社、獅子會、基金會都有她的身影，嗓子都喊啞了，解封後她還從郭昭巖募來的消毒門走進夜市。

明年初就要選舉了，辜凱鈴說，萬華人好不容易挺過三級，是誰陪伴在地人大家心裡有數，「希望藍綠兩黨都能傾聽人民的心聲，不要讓萬華人放棄你們。」

至於于美人，她說，她只看到于美人跟小編的故事，不懂所以無法評論。

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