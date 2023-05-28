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侯友宜南下打黑金 批光電弊案賴清德都沒說話

台灣新聞組／高雄28日電
新北市長侯友宜（左）近來啟動請益之行，日前與前總統馬英九會面，馬侯兩人對「中華民國憲法的堅持」都有高度共識與理念。(記者劉學聖／攝影)
新北市長侯友宜（左）近來啟動請益之行，日前與前總統馬英九會面，馬侯兩人對「中華民國憲法的堅持」都有高度共識與理念。(記者劉學聖／攝影)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨南下高雄與鄉親搏感情，強調他是「南部囝仔」，南部人重情重義，安靜做事，以後會常到高雄；侯更兩度質問對手賴清德，為何對台南光電弊案及八八槍案沒講過一句話？若能「好好做代誌」，不會發生這些事；他表示，若當選總統一定會保衛中華民國，守護人民安全。

侯友宜說，很多南部鄉親指現在黑金橫行，偷搶騙愈來愈嚴重，常有槍擊案，「如果黑金一直掛鉤，根就爛掉了」，像台南光電弊案、八八槍案應該查一查，賴清德主席歷經行政院長、副總統七年，「有出來說一句話嗎？有出來講一句話嗎？沒有嘛」。

昨晚侯友宜出席「董事長開講」粉絲見面會，現場吸引逾千民眾參加，同黨包括謝龍介、柯志恩、徐巧芯等人開講，抨擊民進黨執政發生台南黑金及爐渣弊案，呼籲一定要政黨輪替。

侯友宜則說，很多人聽到「侯友宜」三個字，印象就是警察，過去他到高雄都是為治安而來，現在詐騙集團橫行，很多都是年輕人參與其中，這根本就是國難；他承諾若當選總統，一定會打擊犯罪、淨化治安，他的責任與警察兄弟一樣，「保護中華民國，顧台灣這間厝，是他一生不變的信念」。

外傳侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘及高市前市長韓國瑜「王不見王」，侯說，與他們都是朋友、好兄弟，因各自有行程不克見面。在場有支持者說，希望侯友宜與郭台銘要團結在一起，團結才有力量，不團結一定敗選。侯友宜昨接連出席四場活動，所到之處受到鄉親熱烈歡迎。

侯友宜 中華民國 警察

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