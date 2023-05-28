憲法下兩岸定位 賴清德躲不掉的課題

綠營人士表示，民進黨總統參選人賴清德（中）如何看待、論述中華民國憲法，也會是接下來選戰中必須準備的功課。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜 與前總統馬英九一場會面，化解侯友宜落入綠營設下「九二共識」陷阱，使「中華民國 憲法」成為侯友宜與國民黨在兩岸論述的最大公約數。反觀民進黨總統參選人賴清德 ，迄今仍未能接續蔡英文總統「依據中華民國憲法處理兩岸事務」，「中華民國憲法」的既存事實，這是賴清德無法迴避的課題。

國民黨徵召侯友宜參選總統以來，民進黨對準侯的兩岸論述，賴清德更將「九二共識、一國兩制」放在同個引號內，將兩者畫上等號，操作一中原則就是「中華人民共和國」，不是國民黨說的「一中各表」。綠營逼侯友宜表態，是為讓侯陷入語意陷阱。

侯友宜持續以「中華民國憲法」反對台獨與一國兩制回答，卻避不開綠營反覆逼問「是否支持九二共識」，再貼上「閃躲避談」、「問東答西」人設標籤，基層面臨選票壓力，盼能提出論述、直球對決。直到馬侯會聚焦兩人兩岸論述，「中華民國憲法」逐漸成為侯與藍營成為最大公約數。

綠營猛攻侯「九二共識」時，也在掩蓋兩岸論述同樣是賴清德的軟肋。賴清德延續民進黨「台灣前途決議文」和蔡英文「四個堅持」精神，但「務實的台獨工作者」標籤形影不離。

另一方面，賴在提名時談話中，試圖向對岸釋放善意，迄今卻仍未接續蔡英文「依據中華民國憲法處理兩岸事務」的說法；更試圖將「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」推升到「台灣與中國互不隸屬」，否定中華民國憲法架構下的兩岸定位。

侯的兩岸論述不會只有一句「依照中華民國憲法」就帶過，但出牌必須掌握時機；賴清德還未鬆口中華民國憲法，同樣也在等待時機，除了「中華民國憲法」並非民進黨神主牌，何時講、如何講，是比照蔡英文軌跡，在赴美、當選或就職時亮牌，同樣牽動談判籌碼。侯友宜、馬英九有共識後，侯暫時脫離「九二共識」陷阱；民進黨和賴清德也應該回答，是否遵從中華民國憲法。