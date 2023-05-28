侯友宜挺中華民國憲法 藍批賴清德躲蔡「四個堅持」下

國民黨徵召新北市長侯友宜 參選總統後，綠營鎖定質疑侯對「九二共識」態度不明。侯友宜近來啟動請益之行，日前與前總統馬英九 會面，馬侯兩人對「中華民國 憲法的堅持」都有高度共識與理念；藍營人士指出，堅持中華民國憲法、反台獨、反對一國兩制，是侯友宜與國民黨之間的最大公約數。

馬英九一貫主張是堅持九二共識、求同存異、彼此尊重，才能和中國大陸有共同政治基礎，讓台灣能有真正和平與安全的未來。年初馬英九赴陸訪問，論述也被視為馬是要向台灣民眾說明，九二共識符合憲法的要求。

侯友宜向馬英九請益後，馬英九基金會發出聲明表示，馬前總統表達全力支持侯友宜，全黨都將是侯的後盾，但未提及九二共識，僅表達「兩人對中華民國憲法的堅持」都有高度共識與理念。馬侯之間已建立默契。

親侯人士表示，中華民國憲法是最清楚的說法，兩岸要以平等、尊嚴、友善來交流，兩岸要繼續走下去，最重要的是「務實」；當目前的九二共識在大家都說不清楚的情況下，各界陷入文字遊戲。侯友宜兩岸方向就是「中華民國、台澎金馬」，這樣的論述可以清楚地與中國大陸交流，就是務實。

藍營人士也指出，侯友宜是國民黨總統參選人，一定會有更完整的兩岸論述，不會光是一句「依照中華民國憲法」就草草帶過，民進黨不斷拿九二共識來挑戰侯友宜，但現在還不是侯友宜完整兩岸論述出牌的時機，因為民進黨總統參選人賴清德還躲在蔡英文總統的「四個堅持」底下，卻不敢面對中華民國憲法，侯友宜也沒必要急著亮牌，反倒是民進黨和賴清德應該回答，是否遵從中華民國憲法？

藍營人士說，國民黨智庫與侯陣營對接剛開始，智庫還須邀請更多學者專家，針對兩岸政策做討論並給出建議。重點就在於，國民黨基本立場不會改變，九二共識是解決問題的事務性問題，過去馬政府時代的兩岸交流，就是奠定在這個基礎上。

侯友宜今天將與立法院前院長王金平見面。親侯人士指出，侯友宜就是要整合跟請益，找回每一個人。