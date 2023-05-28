我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

侯友宜挺中華民國憲法 藍批賴清德躲蔡「四個堅持」下

台灣新聞組／台北28日電

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統後，綠營鎖定質疑侯對「九二共識」態度不明。侯友宜近來啟動請益之行，日前與前總統馬英九會面，馬侯兩人對「中華民國憲法的堅持」都有高度共識與理念；藍營人士指出，堅持中華民國憲法、反台獨、反對一國兩制，是侯友宜與國民黨之間的最大公約數。

馬英九一貫主張是堅持九二共識、求同存異、彼此尊重，才能和中國大陸有共同政治基礎，讓台灣能有真正和平與安全的未來。年初馬英九赴陸訪問，論述也被視為馬是要向台灣民眾說明，九二共識符合憲法的要求。

侯友宜向馬英九請益後，馬英九基金會發出聲明表示，馬前總統表達全力支持侯友宜，全黨都將是侯的後盾，但未提及九二共識，僅表達「兩人對中華民國憲法的堅持」都有高度共識與理念。馬侯之間已建立默契。

親侯人士表示，中華民國憲法是最清楚的說法，兩岸要以平等、尊嚴、友善來交流，兩岸要繼續走下去，最重要的是「務實」；當目前的九二共識在大家都說不清楚的情況下，各界陷入文字遊戲。侯友宜兩岸方向就是「中華民國、台澎金馬」，這樣的論述可以清楚地與中國大陸交流，就是務實。

藍營人士也指出，侯友宜是國民黨總統參選人，一定會有更完整的兩岸論述，不會光是一句「依照中華民國憲法」就草草帶過，民進黨不斷拿九二共識來挑戰侯友宜，但現在還不是侯友宜完整兩岸論述出牌的時機，因為民進黨總統參選人賴清德還躲在蔡英文總統的「四個堅持」底下，卻不敢面對中華民國憲法，侯友宜也沒必要急著亮牌，反倒是民進黨和賴清德應該回答，是否遵從中華民國憲法？

藍營人士說，國民黨智庫與侯陣營對接剛開始，智庫還須邀請更多學者專家，針對兩岸政策做討論並給出建議。重點就在於，國民黨基本立場不會改變，九二共識是解決問題的事務性問題，過去馬政府時代的兩岸交流，就是奠定在這個基礎上。

侯友宜今天將與立法院前院長王金平見面。親侯人士指出，侯友宜就是要整合跟請益，找回每一個人。

侯友宜 中華民國 馬英九

上一則

憲法下兩岸定位 賴清德躲不掉的課題

延伸閱讀

鞏固南台灣票源 侯友宜拜會王金平請益2024

鞏固南台灣票源 侯友宜拜會王金平請益2024
郭台銘有心結不與侯同框？王金平：相信會遵守承諾團結

郭台銘有心結不與侯同框？王金平：相信會遵守承諾團結
侯友宜請益馬英九「兩人對台灣和平有同樣堅持」

侯友宜請益馬英九「兩人對台灣和平有同樣堅持」
黑白集／綠種子開黑花 台南人吞苦果

黑白集／綠種子開黑花 台南人吞苦果

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
賴母（前中）委託律師許哲維（後立者）說，若夏代書拒不交出權狀，將提告侵占。（記者黃寅／攝影）

5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回？代書回應了

2023-05-21 12:38
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
5億高中生的配偶夏男（前戴口罩）在父親（後）陪同，抵達台中地檢署。(記者陳宏睿／攝影)

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

2023-05-22 14:29

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光