李正皓「偷拍」風波 自爆有人炒作他威脅前女友 換取官司勝訴

民進黨禮讓政治評論員李正皓參選中和立委，如今遭人爆料曾有偷拍、控制及威脅女性的不良紀錄，李拿判決書證明傳言都是抺黑。（本報資料照片）

甫接受民進黨 徵召、將參選新北市永和區立委選舉的政治評論員李正皓，最近因為七年前被誣指偷拍風波再被翻出，李正皓今再發臉書 ，自爆最新質疑是有人拿週刊截圖，說他威脅前女友，要求她不准出庭作證來獲得判決勝訴。李正皓表示，因為答應女方父親不讓前女友曝光「答應了他父親，我就會扛到底，這個承諾我到今天還在扛」。

李正皓在臉書說，這件事發生的時間點是2016年初，剛創辦草協聯盟，正對國民黨 提出多項改革建議，處於媒體高曝光的時候，整件事的真相是：前女友與當年國民黨青年團之間就有嚴重不合的同事合謀，編出一個國民黨青年領袖私下是偷拍魔人故事後，向週刊爆料。

當年偷拍事件的判決書。 （取材自李正皓臉書）

他上傳當年判決書：原告乃全國性知名政治人物，「言論不實」指控其挪用國民黨公款，及偷拍數位女性性愛影片，足以使其在社會上之評價受到嚴重貶損，其精神痛苦應屬甚詎，判賠勝訴，爆料者賠償5萬元台幣（約1629美元）。

李正皓提出前女友與昔日同事的line截圖 。 （取材自李正皓臉書）

事後，他的前女友還傳了一封私訊給前同事，大意為：「方丈你好，當時會跟你說李正皓愛上酒店、偷拍女生性愛影片等，是因為我跟他發生了很激烈口角，所以才一時氣憤跟你說了這些，但其實李正皓並沒有偷拍女生」。

他說，這段話已足以證明清白，現在新的質疑是：有人拿當時週刊的對話截圖，「推測」我是透過威脅女方，要求他不准出庭作證來獲得判決勝訴，這是性平問題，「當時我的無奈情緒遠大過生氣情緒，哪裡來的威脅？」

之後，前女友的父親牽著她的手來道歉，希望可以原諒這一切，保護她女兒不要被曝光，「看著他父親的眼睛，我承諾了」。所以至今沒有提出這位女生的名字、放棄控告這位女生的權利，因為曝光了，對一個女生來說就是一輩子的承受，「我答應了他父親，我就會扛到底，這個承諾我到今天還在扛」。

李正皓表示，當年對媒體的應對不夠熟悉，面對第一時間鋪天蓋地的抹黑，回應是無力的，但七年後的現在，「我可以更好、更完整的把事情說明清楚」。

其實，他更心疼父母親單純生活起波瀾，也謝謝他們承受那麼多質疑，仍力挺孩子成為他堅強的後盾。如今父母親什麼也沒問，只是「幫燉了一鍋紅燒牛肉放在冰箱」，我也要告訴父母：「我沒事，你們不用擔心」。