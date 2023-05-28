新聞眼／民進黨黑箱徵召 賴清德搶年輕票踢鐵板

民進黨主席賴清德（左三）26日公布第一波艱困選區立委提名名單，在新北市分別徵召吳崢（左二）、曾柏瑜（右三）、李正皓（右二）參選，搶攻年輕選票。（記者曾吉松／攝影）

總統大選開跑，賴清德 民調雖領先，但差距始終拉不開，賴陣營於是著手針對支持度最弱的年輕選票補強。但不補強則已，一出手補強祭出「民主大聯盟」，最先跳出來反對的，反倒是黨內年輕人，十分諷刺。且參與連署反對黨中央作法的國會助理橫跨各派系，賴所屬的新潮流助理更不在少數，且清一色是年輕人，關於青年選票的習題，賴還有很長的路要走。

民進黨 徵召犯的第一個錯誤是「黑箱」，從太陽花學運以來，黑箱就成了年輕族群最不能接受的政治樣態。去年九合一大選民進黨慘敗原因之一，是蔡英文「沒收初選」，改以黑箱徵召縣市長參選人，如今賴清德卻犯同樣的毛病。

徵召是黨主席權限，卻不代表可不用溝通、不需要和其他有意爭取者說明理由，若僅憑決策小圈圈就徵召空降人選，對在地深耕的議員，不也是一種欺騙。

第二個錯誤更為嚴重，民進黨決策圈誤以為高聲量、人選年輕就等於選票，殊不知聲量只是表象，賴清德到頭來，還是沒理解年輕人在意的是什麼。從立委選舉的角度來看，空降人選帶來直接的好處是高知名度，但這點與在地議員也不至於有太大落差，年輕族群關注的，還是要回歸到人選本質。

「雞排妹 」鄭家純、李正皓高聲量能否轉換成實質選票，從綠營年輕幕僚看來，是沒辦法的，而能開拓多少新票源猶未知，卻先得罪自己人。民進黨將徵召教授林志潔參選新竹市立委，林的年紀不算年輕，也不追求網路聲量，但人選一出，年輕族群卻是一片叫好，要徵召優質人選，何須譁眾取寵？

賴清德與輔選大將潘孟安分別來自台南、屏東，都屬民進黨的優勢選區，能否適應北部政壇、激烈肉搏戰的選舉方式，本來都備受質疑，現在北部立委徵召作業果然踢到鐵板，若不能盡快調整腳步，只怕未來還會有更多挑戰。