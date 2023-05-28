吸金主嫌請鄭文燦提拔警界友人 專案小組掌握聯繫資料

im.B借貸媒合平台被控吸金25億元台幣，實際負責人曾國緯已遭收押禁見。（本報資料照片）

im.B吸金案持續延燒，行政院副院長鄭文燦被指曾出席在押主嫌曾國緯公司春酒，但鄭文燦澄清兩人並無往來，不過根據專案小組掌握資料，曾國緯與鄭文燦之間不僅有聯繫方式，警政署今年初發布高階警政人事異動名單後，曾國緯還請託鄭文燦幫忙「提拔」一名三線二星的好友，顯示兩人之間不像鄭文燦所說的「沒有關係」。

行政院副院長鄭文燦辦公室表示，鄭文燦已多次對外說明，其與曾國緯並無往來，有心人士卻一再編造故事，相關指控根本毫無根據。若再有這種無中生有的抹黑，將不排除提告。

據調查，曾國緯（本名曾耀鋒）女友張淑芬創辦的「豐沛國際」，今年初舉辦盛大春酒，曾國緯在此之前，親自邀請鄭文燦出席，當時正逢警政署發布高階警官人事，調升名單包括一名剛調升三線二星的副局長，曾國緯還順勢請託鄭文燦說，「這我好兄弟，提拔一下」；鄭文燦回覆，「某某副局長，我先記起來」。

據了解，曾國緯為讓鄭文燦確信這名三線二星警官是自己人，還傳送一張該警官與生技公司董座的合照給鄭文燦，意圖強化該警官重要性；對照鄭文燦先前表示，完全沒與im.B互動或往來，禁得起考驗，明顯與曾國緯私下請託「關照」高階警官有出入。

專案小組發現，身為通緝 犯的曾國緯警政關係極佳，人脈從三線一至三線四都有，他不僅曾和警政署前署長陳家欽餐敘，也與捲入「八八會館」遭記過請辭的警大前校長陳檡文合影，im.B事件爆發前不久，還找來掌管警察 風紀的高階督察長餐會。

此外，曾國緯觸角也滲入司法圈，他兩年前邀約現任金門地檢署檢察長周士榆餐敘，地點是台北市高檔日本 料理「旬採鮨処」，餐廳主打無固定菜單的壽司套餐，九成以上食材來自日本築地，價格不菲，曾獲米其林指南的餐盤推薦。周士榆是司法官39期，過去偵辦扁家貪汙等重大弊案，有「明星檢察長」稱號。周士榆至截稿前無回應。

針對曾國緯與檢警調錯綜複雜的關係，檢察總長邢泰釗對專案小組下達兩項指示，一是全力追贓，防止被告脫產，二是若發現公務員涉及不法，統統依法送辦，高檢署目前已展開行政調查。