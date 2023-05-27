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拒絕黑金槍毒 選罷法排黑條款通過 陳致中們不得參選

台灣新聞組／台北27日電
立法院會26日處理選罷法修法新增「排黑條款」，其中犯洗防法判決確定者、判十年以上刑度尚未定讞者皆不得參選，經院會表決，贊成56人、反對30人、棄權三人，通過行政院版本。（記者蘇健忠／攝影）
立法院會26日處理選罷法修法新增「排黑條款」，其中犯洗防法判決確定者、判十年以上刑度尚未定讞者皆不得參選，經院會表決，贊成56人、反對30人、棄權三人，通過行政院版本。（記者蘇健忠／攝影）

立法院會昨三讀通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選罷法修正案，擴大排黑條款，明定曾犯「黑金槍毒」等罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人，此外曾犯洗防法判決確定者、判十年以上刑度尚未定讞者不得參選。高雄市前議員、前總統陳水扁兒子陳致中，因洗錢防制罪入獄，確定終身不得參選公職，因收賄案一審遭判十年的無黨籍立委蘇震清也不能再參選。法界認為該條款存有違憲疑慮。

內政部長林右昌昨晚表示，明年總統、副總統及立委選舉將依新規辦理。

民進黨去年九合一選舉慘敗，黨內事後的檢討，「黑金」被明列為敗選原因之一。行政院去年底提出公職人員選舉罷免法修法草案。綠營內部雖對選罷法修法有雜音，但民進黨主席賴清德日前強調，民進黨要立下最高的標準，他拜託立院黨團同志，要全力支持行政院提出選罷法修法。

立法院會昨依序表決時代力量、國民黨、民進黨團所提修正動議，時力主張以犯罪刑度作為認定基準，國民黨加碼，把加重詐欺、性侵害犯罪確定者也不得登記為候選人，經過表決，將加重詐欺納入，性侵害犯罪則遭民進黨團人數優勢否決。

選罷法修正案表決時，國民黨立院黨團總召曾銘宗（右）舉標語抗議。（記者蘇健忠／攝影...
選罷法修正案表決時，國民黨立院黨團總召曾銘宗（右）舉標語抗議。（記者蘇健忠／攝影）

在處理民進黨團所提修正提案時，贊成56人、反對30人、棄權三人，修正條文依照民進黨團版本通過。

但民進黨立委劉櫂豪、余天、楊曜、陳歐珀、邱議瑩及參與民進黨團運作的無黨籍黃國書、蘇震清等人未參與表決。民進黨團不會對缺席者祭黨紀，只會用內規罰款。

此外，為遏止境外勢力藉由委託播送廣告，影響選舉或罷免活動，三讀條文明定，報紙、雜誌、廣播電視事業、利用網際網路提供服務者或其他媒體業者，不得接受外國、大陸地區、香港、澳門居民、法人、團體或其他機構委託刊播的競選或罷免廣告，並且應留存委託刊播的完整紀錄，違者可處20萬元（台幣，下同，約6500美元）以上1000萬元以下或該廣告費兩倍罰鍰。

針對獲得政黨提名的參選人犯「搓圓仔湯」罪、加害其他政黨提名人，政黨將連坐罰，視情節可處50萬至500萬元罰鍰。

時力立委邱顯智說，這次修法問題重重，還沒三審定讞的案件，竟然可以剝奪終身不得參選。當政治目的凌駕民主價值時，人民的基本權利就被自然犧牲與剝奪，實在是大開民主倒車，「這次的修法，法西斯主義的訊息非常強烈」。

國民黨立委、內政委員會召委陳玉珍表示，民進黨直接否定委員會討論七次後的修法版本，充分展現執政傲慢、民進黨主席賴清德「一言堂」的立法，難怪有民進黨立委也說，「委員會審查都沒用、根本就是傻子」。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為，要制止黑金涉入民主政治需理性面對，不能無限上綱、違反無罪推定及比例原則、甚至有違憲之虞。

法界人士也質疑，指條文牽涉人民受憲法保障的參政權、工作權，屆時若有人聲請釋憲，新法是否能通過比例原則、平等原則檢驗，還在未定之天。

民進黨 罷免 國民黨

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