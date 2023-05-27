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侯友宜請益馬英九「兩人對台灣和平有同樣堅持」

記者張曼蘋、程遠述、徐白櫻、李定宇／台北27日電
新北市長侯友宜（右）26日在臉書發出與前總統馬英九會面照片。他說，兩人對台灣的和平、繁榮、永續都有著同樣的堅持。（取材自侯友宜臉書）
新北市長侯友宜（右）26日在臉書發出與前總統馬英九會面照片。他說，兩人對台灣的和平、繁榮、永續都有著同樣的堅持。（取材自侯友宜臉書）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨在臉書發布與前總統馬英九見面的照片，感謝馬總統與他分享對台海關係的深入看法，「我們對台灣的和平、繁榮、永續都有著同樣的堅持」。馬英九辦公室證實兩人深入交換意見，「兩人對中華民國憲法的堅持」都有高度共識與理念。

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統後，侯友宜啟動請益之行，25日拜會前總統馬英九、今將南下高雄參加黨部座談、輔選，明天將參加立法院前院長王金平早餐會。

侯友宜表示，馬英九執政期間，兩岸關係和平穩定，促進了兩岸常態交流；國家絕不能被政黨與個人綁架，用來擷取個人利益、鞏固權力，卻置國家與人民於險境，中華民國必須走在和平的道路上。以民為天、解民所苦，這是關鍵的時刻，台灣必須改變，需要大家攜手向前行。

馬英九辦公室表示，侯友宜25日拜訪馬英九，兩人深入交換意見，對中華民國憲法、民主法治、台灣人民福祉，以及對兩岸和平穩定的堅持，都有高度的共識與信念。馬英九表達全力支持侯友宜，全黨都將是侯友宜的後盾，大家一起努力，改變不適任的政府，真正守護中華民國。

侯友宜今天將南下高雄。國民黨內人士說，侯友宜明天上午會到路竹參加王金平早餐會，會中還有國民黨智庫執行長柯志恩、前議長黃啟川、立委吳怡玎、高雄市議會黨團總召陳美雅等十餘人。

侯友宜表示，他在南部成長，到北部發展，對南部有深深的感情，人民最期待和平、安定、繁榮、永續，他會傾聽南台灣的意見。

侯友宜昨也出席淡江大學大傳系40周年系慶，日前傳出學生被要求參加成績可加五分，侯友宜上台後就笑問台下學生「有沒有加五分這件事？」學生哄堂大笑齊說「沒有」。

侯友宜表示，青年發展是國家重要命脈，最近看了「人選之人」講到造浪者，他認為對青年而言，政府應該是造浪者，引導應更明確。

侯友宜 馬英九 中華民國

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