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冷眼集／貫徹賴清德意志 民進黨雙標限制參政權

記者 蔡晉宇
民進黨主席賴清德（中）上任後，修正選罷法擬「擴大排黑」爭議四起，26日將在立院表決。（記者林伯東／攝影）
民進黨主席賴清德（中）上任後，修正選罷法擬「擴大排黑」爭議四起，26日將在立院表決。（記者林伯東／攝影）

選罷法修法26日將在立法院上演表決大戰，堪稱是賴清德就任黨主席後，要在立院貫徹黨意的關鍵考驗。相關規範修嚴，落實更乾淨的政治生態，相信無人反對，但這並非意味著可以違背法理，懲罰無限上綱；在前總統陳水扁場外施壓與黨內立委各自背負壓力情況下，能交出怎樣票數的成績單，外界都在看。

25日立法院朝野黨團協商選罷法，上演了一個弔詭的場景，時代力量黨團與民眾黨黨團均表示，「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」嚴重違反無罪推定原則，出席的內政委員會兩名召委，民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委陳玉珍也都指出，該條文在初審時被刪除，有其脈絡；不過，儘管出席協商的朝野立委都有共識，卻無法形成協商結論，十分罕見。

造成此罕見現象原因在於，唯一未表示贊同者，是主導執政黨修法進程的民進黨團總召柯建銘；對照陳水扁25日透過熟識的民進黨政治人物呼籲「請賴主席放致中一條生路」一番話，十分耐人尋味。

民進黨團26日所提出版本，幾乎確定會推翻內政委員會在初審時送出的諸多決議，這也讓提倡多年的「委員會中心主義」再次成為笑話。諷刺的是，當年高喊要落實委員會功能性的，也正是民進黨；「綠色雙標」紀錄再添一筆。

台灣之所以經過30年民主化後有今天的民主社會，保障參政權是相當核心的一環，如今揮舞道德旗幟就要肆意限制參政權，而且要動員「多數暴力」壓倒在野黨，以成就執政黨主席的「個人意志」，這樣的立法，無非開民主倒車；時代力量黨團總召邱顯智25日在協商時，對柯建銘說，「我不相信在1992年的你，會支持這樣的主張，這是不對的」。一席話不止對著柯建銘說，也是對準賴清德。

民進黨 賴清德 陳水扁

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