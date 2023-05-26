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黑白集／毀諾？造王？郭董的選擇

黑白集
鴻海創辦人郭台銘未能爭取國民黨總統提名，其下一步引人關注。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘未能爭取國民黨總統提名，其下一步引人關注。（本報資料照片）

郭台銘爭取國民黨提名不成，消息人士放話稱，他原本自信滿滿，未料事與願違。郭董接下來該怎麼做，才能在理想與現實上，爭取到最有利結果？

毫無疑問，答案是履行承諾，繼續幫助藍營，而且真正拿出全力。如此，既把自己的悲劇英雄光環放到最大，同時藉積極輔選累積大筆人情；倘若勝利，他必被視為比侯友宜更關鍵的功臣。新政府的人事或決策，自如西諺所云會有「獅子的一份」，讓他有展現意志的空間。

反之，如果自行參選或倒向柯文哲，便是自毀承諾，外界為他的不平勢必瞬間消散。如此一來，幾乎註定由賴清德當選，他「下架民進黨」的願望便落空。屆時，失望的選民尋找戰犯，郭董將難逃指摘。

換言之，郭董愈快回到現實，愈懂利用藍營低檔進場的「市義」，未來更能贏得人心。若不知亢龍有悔，在「怎可不是我」的情緒裡反覆迴圈，反將持續自我減損。最後的結果，是傷人傷己。

清末八國聯軍，後世不解慈禧太后怎會相信義和團「刀槍不入」的鬼話，向各國宣戰？學者認為，慈禧在憤怒與恐懼下，失去平日精明政治家的精準判斷，「只剩下個普通老太太」。

初選失利的郭董，會表現出如虎如狐的精明雄主，或成為氣昏頭的老先生？答案沒人知道，但不同選擇的結果，卻可清楚預言，毫無懸念。

賴清德 提名 郭台銘

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