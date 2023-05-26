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傳徵召雞排妹選中正萬華 吳沛憶：請黨做民調

記者林佳彣／台北26日電
民進黨北市議員吳沛憶請黨做雞排妹和她的民調。(本報資料照片)
民進黨北市議員吳沛憶請黨做雞排妹和她的民調。(本報資料照片)

民進黨日前傳出，徵召「雞排妹」鄭家純參選北市中正萬華選區消息，引發黨籍在地基層不滿。同選區已表態爭取提名的北市議員吳沛憶今表示，已正式跟黨中央討論，並提議把有意願人選一起做民調，要用公平方法找出「最強人選」，目前她是黨籍民調最高人選，很有信心守住中正萬華這一席。

吳沛憶今臉書發文指出，謝謝各位朋友這幾天的關心，她對守住中正萬華這一席很有信心，也直言政黨是團隊作戰，支持者也不希望看到 Team Taiwan 的隊員，還沒開始比賽，砲口就對著自己的好戰友。

她說「中正萬華進步本土這席一定要守住，這比我個人更重要」，已正式跟黨中央討論並建議，目前她是黨籍民調最高的人選，若有優秀人才、有新人願意來努力，也要有個方式，找出「最強人選」。

吳沛憶指出，用公平的方法產生人選，就是把所有有意願的人選，一起做民調，這是過去徵召人選常見的作法，也是民進黨的傳統，黨內民主。她主動提議，可以先等30天，甚至更久，再來做民調，讓新人有時間熟悉地方做準備；對比式或互比式民調都可以，她信任黨中央的詳細規劃。

她認為廣納民意，把紛爭降到最低，才能促成最大程度的團結，才能鞏固民主大聯盟，才能在全球民主國家紛紛站出來與專制對抗的此刻，守護台灣民主。明年1月13日大選，是台灣人用民主的方法，跟全世界展現意志的一戰，「民進黨推出的候選人一定會帶著你們的期待，全力守住台灣，守住我們的民主。」

吳沛憶也說，「請給我們一點時間整隊，我們要把每一分精力都拿來保護台灣，炮口一致對外，不會辜負大家的託付！」

民調 民進黨 雞排妹

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