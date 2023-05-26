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防長邱國正不知逃兵下落 藍委批太扯了

記者洪哲政／台北26日電
國防部長邱國正25日上午赴立法院外交及國防委員會報告「國防產業發展條例執行狀況」並備答詢。(記者許正宏／攝影)
國防部長邱國正25日上午赴立法院外交及國防委員會報告「國防產業發展條例執行狀況」並備答詢。(記者許正宏／攝影)

金門二膽陳姓上等兵今年3月9日離營失蹤後，傳泳渡金廈海域遭中共所持。金門地檢署認定陳男以逃兵身分潛赴大陸藏匿，依「陸海空軍刑法」罪嫌發布通緝，並請求法務部向陸方請求協助緝捕遣返。國防部長邱國正昨被問到此事時，雖證實陳男人在對岸，但他坦言，目前沒有和家長聯絡，也不知陳的下落。

邱國正昨天應邀列席立法院外交及國防委員會，國民黨立委江啟臣質詢，金防部二膽防區陳姓上兵逃往對岸，家長向他反映至今未與子弟通過電話，質疑政府未向家人交代子弟是死是活，政府應安排赴對岸人道探視。

邱國正證實陳在對岸，但他也回了一句，「要透過什麼管道？」讓江啟臣直呼「太扯了」。國防部法律事務司長沈世偉補充，陳姓上兵到對岸後，由法務部發布通緝，按法定程序處理，法務部透過司法互助機制向對岸溝通聯繫，但國防部沒有聯絡管道。

江啟臣追問，國防部是否和家長聯絡？邱國正僅回答一句「沒有」，江啟臣反批「這是我們的國防部？」起碼打個電話給家長，且政府都不能幫上忙嗎？邱國正表示，「他的下落我也講不出來」，他會要求金防部與家長保持聯繫。但要到對岸探視，並非國防部權責。

國防部 江啟臣 通緝

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