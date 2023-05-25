民進黨傳徵召雞排妹選中正萬華立委 地方炸鍋

民進黨傳出將徵召「雞排妹」鄭家純參選北市立委，不過，綠營地方多不支持。(本報資料照片)

民進黨 中執會昨通過徵召太陽花學運人士吳崢、新北市前議員曾柏瑜投入新北市中和、大新店選區立委選舉，永和選區則和無黨籍李正皓合作。並傳出將徵召「雞排妹 」鄭家純 參選北市立委，鄭本人透過臉書證實，曾被提名小組召集人潘孟安徵詢，並回應「願意配合」；民進黨發言人張志豪表示，目前都還在各方人選徵詢階段。

民進黨與李正皓合作，新北市黨部永和區主任莊銘淵認為，黨中央應培養基層，不是都找空降，他愧對支持民眾與黨員，發聲明即日起辭去主任一職。

潘孟安與鄭家純接觸選立委，據悉，一開始是規畫選大新店選區，但新店確定由曾柏瑜出戰後，目前改朝北市中正萬華、中山北松山兩選區調整，仍在協調中。不過，綠營地方多不支持此安排，幾乎全面炸鍋，除因鄭家純是高度爭議人選外，一名地方議員直言，經營基層不易，準備已久、各方面條件不輸的議員不派上陣，要如何說服民進黨自家人。

已表態參選中正萬華區的民進黨議員劉耀仁說，傳出民進黨將徵召雞排妹選中正萬華，黨中央都沒有討論溝通。他表示，黨中央至少徵召之前，也應該跟在地議員討論一下。另外，黨中央也應該說明徵召雞排妹的基礎是什麼？不然他也可以建議徵召有在地關係的東門市場豬肉西施，比雞排妹年輕、又是跨世代、年輕清新。