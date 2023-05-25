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新聞評論／民進黨看見隧道的光 民眾卻看不到

聯合報社論
蔡英文執政七年，大家彷彿都困在一條長長的隧道裡。（本報資料照片）
蔡英文執政七年，大家彷彿都困在一條長長的隧道裡。（本報資料照片）

曾參與太陽花學運的青年，假設當年是25歲，如今倏忽已35，他們現在都過得好嗎？曾遭他們抱怨「世代剝奪」的父母輩，假設當年是50多歲，現在也已到了退休年齡，他們又過得好嗎？因太陽花學運而取得巨大勝利的民進黨，如今變成了威風光鮮的統治階級，但他們又解決了當年熱炒的貧富差距、世代差距、認同歧異和兩岸貿易落差問題嗎？

民進黨是塑造議題的英雄，但論解決問題，他們的手法卻很少超出「撒錢」和「宣傳」兩大範疇。前瞻建設如此，防疫抗疫如此，振興經濟如此，搶救失業亦復如此，大半只有短期著眼。蔡政府執政七年，除了政黨「藍變窮、綠變富」的變化，社會上多數問題依然故我：貧富差距毫無改善，對大陸出口依賴度持續上升，年輕人依舊不婚不生，房價仍一路驚驚漲。

更矛盾的是，國內產業一方面不斷高喊缺工，另一方面青年低薪及失業問題則日益嚴重；但政府提出的解決辦法仍只有「開放外勞」一招，從未檢討我們的人才教育及薪資制度到底出了什麼問題。先進產業的發展，當然需要足夠的腦力和人力支撐；但教育部七年來關心的只是教科書的課綱修改，花大量精力進行本土化教育和母語教學，並不斷插手干預校園的政治事件。如此，學生如何知道要昂首迎向未來？企業如何找得到他們要的人才？

根據求職網站的調查，男性青年的夢幻職業前三名依序是科技工程師、網紅、電競選手；女性青年的前三名則是社群小編、網紅、空服員。對於傳統製造業、服務業或農業，他們不屑一顧。這樣的價值觀，或許是受社會現實的形塑所致，但教育體系的決策者和教師們又提供了他們什麼指引呢？如近年人們所見，許多待業青年被誘入詐騙集團或幫派組織供其驅遣，少數機敏者因而變得冷酷，多數人則淪為詐騙車手和小弟。層出不窮的槍擊、詐騙事件，不就是一個扭曲的社會提供給年輕人的不歸路嗎？

民進黨完全執政七年，權力與資源大到如日中天；政府若能妥善運用這些權力和資源來改造社會、解決問題，必能為台灣的未來奠下良好的基礎。然而，民進黨更在乎的，似乎只是自己的權力和榮光。它不斷地修法擴權，不斷利用各種名目將資源輸送給自己的政黨和親信企業，不斷豢養網軍打擊對手並誇大自己的政績，不惜揮霍債留子孫，甚至把台灣推向戰爭邊緣。如今的台灣，長期的議題無解，短期的情勢迫促，青壯族群覺得迷惘，中老年人感到失落；彷彿大家都困在一條長長的隧道裡，覺得盡頭的光如此微弱，不知何時才能擺脫黑暗。

近年，許多人開始懷念上個世紀九○年代的時光，當時的台灣有著小龍經濟的無限活力，民眾面對大陸懷有民主自由的驕傲，不同意見的人可以同堂對話辯論。豈料，歷經三次政黨輪替後，國家認同的爭辯未休，藍綠及族群的撕裂卻越來越深，面對大陸則自信不再只剩敵意。更糟的是，台灣原本活躍的社會能量，卻因政府的收編及打擊而日漸銷聲匿跡，環保、勞工、食安及弱勢族群的權益不再有人關切。台灣社會運動的式微，正是台灣自主能力及修復能力早衰的表徵。

在這種情況下，當社會的知覺神經不斷退化，人們還看得見隧道盡頭的光嗎？當跳電事件不斷，蔡總統卻說「台灣不會缺電」，你會覺得隧道即使黑一點也沒關係嗎？民進黨看得見的光，你看得見嗎？

民進黨 教育部 詐騙集團

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