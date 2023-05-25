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侯友宜批詐騙猖獗、政黑掛鉤 藍智庫建議恢復特偵組

台灣新聞組／台北25日電
新北市長侯友宜（中）24日出席國民黨立委參選人提名儀式。他表示，全力壓制國內人民最痛恨的治安相關議題，是他應該要做的事。（記者陳正興／攝影）
新北市長侯友宜（中）24日出席國民黨立委參選人提名儀式。他表示，全力壓制國內人民最痛恨的治安相關議題，是他應該要做的事。（記者陳正興／攝影）

詐騙事件頻傳，藍委曾銘宗昨指出，總統府副秘書長黃重諺曾出席im.B詐團主嫌曾國緯直銷公司春酒，台南市長黃偉哲、監察院長陳菊等許多綠營政治人物都曾接見曾國緯並合照。國民黨智庫研擬2024總統大選主軸，建議恢復特偵組，獨立偵查重大貪腐案件。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，全力壓制人民最痛恨的治安相關議題，這是他應該要做的事情，「先安內、再攘外」，讓人民能夠在這塊土地生活安定，「這就是我們的本分」。

本報系聯合報報導，國民黨立委吳怡玎諷刺表示，im.B吸金詐貸超過25億台幣（約8050萬美元），政府大動作成立打詐單位卻都看不到主嫌被抓，是因民進黨上下「都在忙著和詐騙集團吃飯」。

國民黨立委謝衣鳯也強調，曾國緯2014到2016年有槍砲、重利罪等罪，其中2016年槍砲判刑確定，2017年暴力討債二審也被判徒刑，卻可以都沒服刑，被通緝七年都逍遙法外，要請教行政院長陳建仁內閣及蔡政府，曾國緯「背後靠山到底是誰？」

針對藍營指控，陳菊辦公室回應表示，陳菊從政55年一向磊落，禁得起任何檢驗，歡迎檢調詳查，任何含沙射影的人格抹殺，絕不接受。總統府副秘書長黃重諺並無回應。

侯友宜表示，這一段時間，大家可以看到黑道氾濫、詐騙猖獗、政治跟黑金的掛鉤，這些不是我們面臨最重要的挑戰嗎？

另據台北中國時報報導，傳出侯友宜陣營與國民黨智庫研商，將以打擊犯罪為大選主軸，各界更期待他當選後能恢復特偵組。對此，侯友宜昨受訪時指出，人民人身安全無法得到保護，奢談安居樂業，有信心帶著專業跟經驗，先安內再攘外，讓人民生活安定、台灣愈來愈好，是他應該要做的事情。

大選主軸是否已定調？侯陣營指出，「治安會是未來攻防重點」，但主軸應會是更大的方向。根據藍營智庫擬定的治安政策，主要強調「打擊犯罪不手軟，人民安心有保障」，司法政策也已初步擬定內容，除了建立檢察官辦案作業準則外，還有恢復已在2017年廢除的特偵組，授權在最高法院檢察署下，獨立偵查重大貪腐案件。

台南市長黃偉哲（中）和im.B主嫌曾國緯（右二）等人合照。（取材自徐巧芯臉書）
台南市長黃偉哲（中）和im.B主嫌曾國緯（右二）等人合照。（取材自徐巧芯臉書）

國民黨 侯友宜 詐騙集團

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