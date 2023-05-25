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綠委染詐團 賴清德：高標改革黑金 在野轟：別只是說說

台灣新聞組／台北25日電
民進黨主席賴清德24日在中執會表示，不要因為惡小而為之，民進黨要立下最高的標準，來回應社會期待。（記者曾吉松／攝影）
民進黨主席賴清德24日在中執會表示，不要因為惡小而為之，民進黨要立下最高的標準，來回應社會期待。（記者曾吉松／攝影）

網路借貸媒合平台im.B詐騙案延燒，外界質疑綠營民代、官員與詐團關係匪淺。民進黨主席賴清德昨天在中執會表示，不管社會型態怎麼變，民進黨理想都不能變，不要因為惡小而為之，勿以善小而不為，政治風氣不能夠敗壞，有權力的人要能夠以身作則、守住底線，價值才不會崩壞，民進黨要立下最高標準，來回應社會期待。

本報系聯合報報導，對於賴清德宣稱「堅持改革黑金，要用最高標準回應社會」，在野黨多表質疑。民眾黨立委陳琬惠、張其祿回應，那就請拿出具體作為讓人民「信賴」，不要只是說說，喊喊口號而已；民進黨立委陳歐珀涉im.B詐騙集團案，民進黨既已送交廉政會調查，就應具體給出時程，不要又拖過選舉，等選舉後才公布，否則如何讓人民「信賴」？

國民黨立委李貴敏表示，賴清德如真有打擊黑金的抱負，應該立即把台南八十八槍案、光電產業爭議以及im.B詐騙案做個交代，並解釋為何行政官員也參與和詐騙主嫌的餐敘？

賴清德在民進黨中執會表示，在野黨因為選舉，質疑他擔任民進黨主席，會縱容黑金、黑道，他要很清楚和社會報告，民進黨的標準不會因人改變，民進黨的自我要求，也不會一刻放鬆，支持者對民進黨的期待會比對其他政黨更高，必須以身作則、風行草偃。他也拜託立院黨團，在本會期最後一周，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法（擴大排黑）在內的各項法案，讓國家運作更穩定、社會更進步。

民進黨 詐騙集團 賴清德

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