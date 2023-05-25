新聞評論／柯建銘說見縫插針 賴清德還能繼續沉默？
民進黨立委陳歐珀與詐騙集團關係牽扯不清，自行宣布退選立委，民進黨立院黨團總召柯建銘被問到民進黨主席賴清德是否有擔起學倫爭議跟黑金整治責任？柯反問記者，你看哪一點沒有，訪問他（指賴清德），不外乎要見縫插針，不必了。柯還說，陳歐珀已經退選，接下來誰代表民進黨參選，交由黨中央決定。
陳歐珀被爆牽扯詐騙集團，坦白說，若他能自證清白，也不必走到宣布退出2024年宜蘭立委選舉的地步。這段期間，身為黨主席的賴清德躲在背後靜觀其變，與他初任黨主席大聲倡議將帶領全黨杜絕黑金、解決學倫問題，誓言將採取嚴於法律的積極行動，慷慨激昂的模樣深植人心。今昔對照，簡直判若兩人。
賴清德不吭聲，柯建銘倒是大言不慚，一句「見縫插針，不必了」，就想把賴清德應負的責任撇得一乾二淨。但是前不久，他也用「見縫插針」來自我排遣。
去年九合一選舉，民眾黨立委高虹安打破民進黨在新竹市的盤根錯節當選市長，居中操盤的柯建銘比任何人都還要激動，忘了民主政治應有的風範，痛批準新竹市長高虹安「一路硬拗、硬騙、轉移焦點、逃避責任」，直言高這次當選「即是自我毀滅的開始」。
過沒幾天，台北地檢署「果然」傳喚高虹安，檢察官凌晨將高改列偵字案被告，諭令交保。曾預言高當選市長「即是自我毀滅的開始」的柯建銘受訪時強調，尊重檢調、尊重司法，並呼籲媒體不要「見縫插針」。時隔四個月，檢察長異動之前，檢方又動起來，再度傳喚高虹安，偵訊後請回。檢方兩次動作，外界怎麼看，都和柯建銘的預言難脫干係，當柯說不要「見縫插針」時，恐怕外界都得反向思考。
再回頭看陳歐珀事件，賴清德始終保持緘默，外界無從得知他的態度，但是，沉默也是一種表態，與陳歐珀事件的同時，國民黨台北市議員徐巧芯等人指控，立委賴惠員的碩士論文涉嫌抄襲，系統比對重複比率高，還和另一名研究生的論文相似，籲民進黨撤銷立委提名。不過，賴清德既然對陳歐珀事件保持沉默，又何能對賴惠員的論文事件表態呢？更何況賴惠員還是賴清德的愛將呢？
在這尷尬的時刻，當然就是柯建銘上場的時候了，柯建銘再度搬出「見縫插針」之說，但越是如此，越是讓人覺得其中有貓膩，陳歐珀退選，豈是接下來民進黨派誰參選的問題，民進黨這個縫實在大得不像話，怎麼可以用插針搪塞得了？
上一則
台中禁日本核食敗訴 盧秀燕遺憾 研議上訴
下一則
FB留言