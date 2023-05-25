新聞評論／柯建銘說見縫插針 賴清德還能繼續沉默？

民進黨立委陳歐珀珀捲入im.B案宣布退選，恐影響民進黨明年總統立委選情，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，不必見縫插針。（記者林縉明／攝影）

民進黨 立委陳歐珀與詐騙集團 關係牽扯不清，自行宣布退選立委，民進黨立院黨團總召柯建銘被問到民進黨主席賴清德 是否有擔起學倫爭議跟黑金整治責任？柯反問記者，你看哪一點沒有，訪問他（指賴清德），不外乎要見縫插針，不必了。柯還說，陳歐珀已經退選，接下來誰代表民進黨參選，交由黨中央決定。

陳歐珀被爆牽扯詐騙集團，坦白說，若他能自證清白，也不必走到宣布退出2024年宜蘭立委選舉的地步。這段期間，身為黨主席的賴清德躲在背後靜觀其變，與他初任黨主席大聲倡議將帶領全黨杜絕黑金、解決學倫問題，誓言將採取嚴於法律的積極行動，慷慨激昂的模樣深植人心。今昔對照，簡直判若兩人。

賴清德不吭聲，柯建銘倒是大言不慚，一句「見縫插針，不必了」，就想把賴清德應負的責任撇得一乾二淨。但是前不久，他也用「見縫插針」來自我排遣。

去年九合一選舉，民眾黨立委高虹安打破民進黨在新竹市的盤根錯節當選市長，居中操盤的柯建銘比任何人都還要激動，忘了民主政治應有的風範，痛批準新竹市長高虹安「一路硬拗、硬騙、轉移焦點、逃避責任」，直言高這次當選「即是自我毀滅的開始」。

過沒幾天，台北地檢署「果然」傳喚高虹安，檢察官凌晨將高改列偵字案被告，諭令交保。曾預言高當選市長「即是自我毀滅的開始」的柯建銘受訪時強調，尊重檢調、尊重司法，並呼籲媒體不要「見縫插針」。時隔四個月，檢察長異動之前，檢方又動起來，再度傳喚高虹安，偵訊後請回。檢方兩次動作，外界怎麼看，都和柯建銘的預言難脫干係，當柯說不要「見縫插針」時，恐怕外界都得反向思考。

再回頭看陳歐珀事件，賴清德始終保持緘默，外界無從得知他的態度，但是，沉默也是一種表態，與陳歐珀事件的同時，國民黨台北市議員徐巧芯等人指控，立委賴惠員的碩士論文涉嫌抄襲，系統比對重複比率高，還和另一名研究生的論文相似，籲民進黨撤銷立委提名。不過，賴清德既然對陳歐珀事件保持沉默，又何能對賴惠員的論文事件表態呢？更何況賴惠員還是賴清德的愛將呢？

在這尷尬的時刻，當然就是柯建銘上場的時候了，柯建銘再度搬出「見縫插針」之說，但越是如此，越是讓人覺得其中有貓膩，陳歐珀退選，豈是接下來民進黨派誰參選的問題，民進黨這個縫實在大得不像話，怎麼可以用插針搪塞得了？