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黃國昌：陳歐珀裝無辜 3年前就被告誡

台灣新聞組／台北24日電
前立委黃國昌23日出示陳歐珀友人通訊紀錄，證明早就告誡遠離im.B詐騙案主嫌曾國緯，陳歐珀卻充耳不聞。(取材自黃國昌臉書)
前立委黃國昌23日出示陳歐珀友人通訊紀錄，證明早就告誡遠離im.B詐騙案主嫌曾國緯，陳歐珀卻充耳不聞。(取材自黃國昌臉書)

民進黨立委陳歐珀捲入「網路借貸媒合平台im.B」詐騙案，時代力量前立委黃國昌昨天揭露，陳歐珀的友人早在2020年就勸告他，必須遠離主嫌曾國緯夫妻，然而陳歐珀充耳不聞，出事還裝無辜說完全不知情。

黃國昌在臉書發文表示，面對與im.B詐騙集團主嫌的關係，陳歐珀不斷說謊，從不熟、只有數面之緣到無償使用辦公大樓，再到長期使用旗下公司車，然後承認家人與主嫌共同投資不動產，出入豪宅招待所。

黃國昌批評，在一連串的謊言遭拆穿之後，陳歐珀竟然還在裝無辜，聲稱自己只知道曾國緯「從事房地產事業」，不知道他有做im.B債權媒合，然而這當然還是謊言，事實上，早從2020年9月，陳歐珀的宜蘭友人就不斷勸告他，必須遠離曾國緯、張淑芬這對夫妻。

黃國昌指出，這位友人不僅直接提醒陳歐珀的夫人「小心喔」、「又拖一拖拉庫綠營下水了」，甚至還一再告誡陳歐珀，曾國瑋的身分是P2P融資平台的業者，所經營的業務依銀行法應經特許，未經特許而經營就是違反銀行法的不法吸金業者，不宜經常一起狂歡飲宴。

黃國昌說，這位友人還有提醒，「呂政隆正是曾氏夫婦所推薦的」、「曾氏夫婦我估計多者2年，少者1年內，檢調必介入偵辦」、「請歐珀委員，謹記政治人物應遠離違法犯紀分子，不乾淨的政治獻金少碰為妙」。

然而，宜蘭同鄉的勸告，陳歐珀充耳不聞，結果出事後，陳歐珀裝無辜，聲稱完全不知情、自己也是受害者，「請陳歐珀真的不要再騙了」。

立法院長游錫堃昨天受訪時說，陳歐珀宣布退選是勇於負責，至於詐騙集團與陳歐珀的關係，他支持檢調毋枉毋縱、好好查明，如果有就辦。

陳歐珀退選宜蘭立委，黨內外虎視眈眈。國民黨提名縣長林姿妙子弟兵、縣議員黃琤婷參選；民進黨內有縣黨部主委陳俊宇、農委會前主委林聰賢等人表態，陳定南基金會試圖推薦「貨車女孩」蔡惠玉。

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