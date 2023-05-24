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柯文哲6月訪日 重新解構棄保

記者李易昌、黃于凡／嘉義24日電
聯合報民調顯示目前賴清德民調領先，柯文哲(右二)認為藍綠棄保是標準操作，他會努力帶來新政治。(記者黃于凡／攝影)
聯合報民調顯示目前賴清德民調領先，柯文哲(右二)認為藍綠棄保是標準操作，他會努力帶來新政治。(記者黃于凡／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜在聯合報民調的支持率，落後民進黨總統參選人賴清德、險勝民眾黨總統參選人柯文哲。柯文哲昨赴嘉義縣朴子的配天宮參拜，柯說，他會努力說服民眾「台灣應該帶來新政治」；此外，他還將於6月訪日。

民調顯示柯文哲支持者以40歲以下年輕人居多，40歲以上挺侯友宜、賴清德較多。柯文哲說，他希望自己成為「世代和解的代言人」，台灣高齡化、少子化已是定局，應開始思考如何讓各世代合作。

是否擔心未來國民黨操作「棄保」？柯說，他會努力說服國民，不是在藍綠的泥淖裡打轉。至於藍白合是價值理念的討論，不是權位分配，若國民黨與民眾黨對核能、廢考監兩院、年金改革及對美、對中的政策主張完全不合，講藍白合怎麼會成功？會找郭台銘合作嗎？柯文哲說，「重點是人家要不要跟你配」，郭回國後兩人還沒機會見面，有時間再去拜訪。

另據台北中國時報報導，柯文哲剛結束訪美行程後，民眾黨隨即安排6月4日到8日訪日。此行訪日成員除柯文哲，還包括柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨祕書長周台竹、民眾黨副祕書長許甫、特聘顧問謝明珠等。預計將拜會行政與立法部門高層及國會議員，不過因涉及雙方約定，仍要保密。

柯文哲 國民黨 賴清德

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