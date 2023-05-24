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侯友宜副手？管中閔：沒意願參選 妄人可休矣

記者張睿廷、陳智華、許維寧／台北24日電
新北市長侯友宜(右)23日拜訪台大前校長管中閔(左)，對國內外經濟情勢、青年就業、居住、高教等問題交換看法。(取材自侯友宜臉書)
新北市長侯友宜(右)23日拜訪台大前校長管中閔(左)，對國內外經濟情勢、青年就業、居住、高教等問題交換看法。(取材自侯友宜臉書)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天釋出請益台大前校長管中閔的訊息，外界認為可能與搭檔的副總統人選有關。不過管中閔今天凌晨在臉書發文指出「沒意願參與任何選舉」，要大家可以停止相關議論。

侯友宜昨晚在臉書透露，前幾天他向台大卸任校長管中閔請益，暢談兩個多小時，雙方對當前青年面臨的就業、居住、高教等問題交換看法，也談了經濟新局、國際原物料上漲、通膨等。

面對疫後經濟新局，侯友宜認為，國際原物料上漲、通貨膨脹、物價飆漲，都是已然出現的危機，在在衝擊市井小民的庶民經濟，台灣做好準備了嗎？對台灣下一代而言，少子化衝擊衍生的高等教育亂象，以及低薪、失業率高、買不起房等現況，都是青年心中最痛的一塊，政府是否感受到？

議題與教育、經濟有關，是台灣計量經濟學權威管中閔的專業領域。侯友宜說，交談過程中，管不吝分享來自學術界、政界、教育界的寶貴經驗，讓他獲益良多。

管中閔就任台大校長前，曾遭遇種種政治力干擾。侯友宜表示，從管送的新書《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》得以一窺箇中辛酸。

外界認為「侯管會」可能與副手有關，畢竟管中閔學經歷均佳，和侯友宜可互補加分。有藍營人士說，「管爺是不錯，可是大家本來以為副手會找一位女性，剛柔並濟。」如果侯友宜的副總統參選搭檔是管中閔，不僅可獲學界支持，也能吸引青年學子，還可吸收中間選民。

不過，管中閔今天凌晨則在臉書發文聲明，「我沒有意願參與任何選舉，period．(總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣)」，宣告「侯管配」破局。

另一名藍營人士表示，侯友宜接受徵召還不到一周，不會急於現在就對外界表態自己心中屬意的副手人選。親侯人士認為，外界都認為侯友宜見管中閔是為了談副總統合作，不過侯做事不喜歡大張旗鼓，依侯過往風格來看，通常會成真的都不會事先公布，反而會保密到家，見光的常常都不是最終答案。

侯友宜 教育 臉書

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