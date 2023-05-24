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傳侯友宜9月訪美 朱立倫將先探路、不排除陪訪

台灣新聞組╱台北24日電
傳侯友宜(右)9月將訪美，國民黨主席朱立倫(左)不排除在6、7月先到華府替侯友宜探路。(本報資料照片)
傳侯友宜(右)9月將訪美，國民黨主席朱立倫(左)不排除在6、7月先到華府替侯友宜探路。(本報資料照片)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜9月可能訪美，國民黨主席朱立倫不排除6、7月先行探路，甚至會「陪訪」。國民黨中央昨天與侯團隊舉行首次合體會議，聯手訂定選戰文宣主軸及宣傳戰略；侯陣營預計6月1日先在板橋成立臨時競選辦公室，正式競辦與競總應會選在台北市，方便與黨中央及國民黨智庫對接。

本報系聯合報報導，外界關注未來侯友宜訪美時間和行程，國民黨表示，國民黨一直以來都與美國、日本、新加坡等國家保持密切友好的關係，溝通都十分順暢，會在最適切的時間點協助安排相關訪問行程。侯友宜昨天回應，不單是美國，其他友善國家也要多多交朋友，彼此間互相了解，所以他會按照選舉步驟，讓朋友愈多愈好。

台北中國時報報導，黨內人士透露，若侯友宜要訪美，應會訪問華盛頓、紐約等地，拜會美國行政部門、國會、智庫及到美國西岸拜會僑界。

支持藍營的僑界9月將在美國新澤西舉辦大型年會，被認為是侯友宜的訪美時機點，而國民黨主席朱立倫不排除在6、7月訪美，先到華府替侯友宜探路。

聯合報報導，國民黨中央昨天與新北市副市長謝政達、新北市政府副秘書長張其強舉行首次文宣小組會議，主要聚焦國民黨現階段挑戰與因應之道，並釐清國民黨目前面臨的困境與挑戰，謀求因應與化解之道，以期待贏回人民信任，2024能順利勝選。

侯陣營表示，侯友宜才剛獲徵召，目前打選戰最重要的兩個步驟，一是成立競選辦公室，二是與智庫對接。預計6月1日在板橋成立臨時競選辦公室，以便議題回應、行程規畫安排。藍營人士透露，正式競辦與競總應會選在台北市，方便與黨中央及國民黨智庫對接。

至於訪美行程，侯陣營表示，目前相關細節都還在規畫，不會在短期內確定行程，侯友宜目前還是新北市長，暫無大型造勢活動規畫；到了9月颱風季節，若訪美規畫與氣候等天災問題相衝突，也可能會改期。

此外，根據聯合報最新民調，國侯友宜獲提名後民調支持率下滑5個百分點，藍營焦慮。國民黨立委李德維、游毓蘭、林思銘等人表示，期許侯友宜團結整合藍軍，努力讓鴻海創辦人郭台銘加入團隊。

國民黨 侯友宜 民調

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