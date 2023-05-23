黃國昌：陳歐珀穿針引線 幫詐嫌結交官員

時代力量前立委黃國昌指陳歐珀引著曾耀鋒與張淑芬到處結交政客與官員。(本報資料照片)

im.B詐騙 案延燒，時代力量前立委黃國昌昨天表示，川晟集團曾耀鋒（對外自稱曾國緯）與張淑芬透過吸金手法累積資產，營造政商關係良好形象，扮演穿針引線此角色的人除了陳正修，正是民進黨立委陳歐珀，陳歐珀引著曾耀鋒與張淑芬到處結交政客與官員。

黃國昌舉例，立法院交通委員會2020年6月12日安排到宜蘭考察，當天正好是曾耀鋒五結豪宅招待所「入厝日」，陳歐珀在考察結束後和官員與商人到曾耀鋒豪宅招待所開趴。

「很遺憾有人堅持說謊，已註定雪球將愈滾愈大。」黃國昌說，陳歐珀從一開始裝不熟，到後來承認接受辦公大樓與保母車贊助；出席「川晟集團」宴飲的政治人物，也膝反射回應「認識的是從事房地產 的曾國緯，不是槍砲通緝 犯曾耀鋒…參加的是生技公司春酒，不是im.B春酒」。

黃國昌指出，曾耀鋒與張淑芬的川晟集團，旗下的公司包括房地產、生技與P2P，2016年的公開資訊就揭露集團總經理曾耀鋒、公司登記負責人是張淑芬，2016年正是曾耀鋒因槍砲案判刑確定、陸續遭院檢通緝的時候。曾耀鋒還曾用本名舉行多場P2P說明會。