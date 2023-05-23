我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

黃國昌：陳歐珀穿針引線 幫詐嫌結交官員

記者林銘翰、丘采薇／台北23日電
時代力量前立委黃國昌指陳歐珀引著曾耀鋒與張淑芬到處結交政客與官員。(本報資料照片)
時代力量前立委黃國昌指陳歐珀引著曾耀鋒與張淑芬到處結交政客與官員。(本報資料照片)

im.B詐騙案延燒，時代力量前立委黃國昌昨天表示，川晟集團曾耀鋒（對外自稱曾國緯）與張淑芬透過吸金手法累積資產，營造政商關係良好形象，扮演穿針引線此角色的人除了陳正修，正是民進黨立委陳歐珀，陳歐珀引著曾耀鋒與張淑芬到處結交政客與官員。

黃國昌舉例，立法院交通委員會2020年6月12日安排到宜蘭考察，當天正好是曾耀鋒五結豪宅招待所「入厝日」，陳歐珀在考察結束後和官員與商人到曾耀鋒豪宅招待所開趴。

「很遺憾有人堅持說謊，已註定雪球將愈滾愈大。」黃國昌說，陳歐珀從一開始裝不熟，到後來承認接受辦公大樓與保母車贊助；出席「川晟集團」宴飲的政治人物，也膝反射回應「認識的是從事房地產的曾國緯，不是槍砲通緝犯曾耀鋒…參加的是生技公司春酒，不是im.B春酒」。

黃國昌指出，曾耀鋒與張淑芬的川晟集團，旗下的公司包括房地產、生技與P2P，2016年的公開資訊就揭露集團總經理曾耀鋒、公司登記負責人是張淑芬，2016年正是曾耀鋒因槍砲案判刑確定、陸續遭院檢通緝的時候。曾耀鋒還曾用本名舉行多場P2P說明會。

房地產 通緝 詐騙

上一則

新聞評論／蔡總統的獨白：我們是認真懂反省的團隊

下一則

國民黨台北市議員：im.B詐團長期資助陳歐珀一家

延伸閱讀

Uber擬轉租米慎灣新總部1/3空間

Uber擬轉租米慎灣新總部1/3空間
撇詐團案喊捍衛清白 陳歐珀宣布退選

撇詐團案喊捍衛清白 陳歐珀宣布退選
im.B詐騙集團風暴 北市議員問：黃偉哲這鍋甩得掉嗎？

im.B詐騙集團風暴 北市議員問：黃偉哲這鍋甩得掉嗎？
詐團im.B大樓 政院顧問出面提供 民進黨前發言人也捲入

詐團im.B大樓 政院顧問出面提供 民進黨前發言人也捲入

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」