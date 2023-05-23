詐騙主嫌餐敘見民進黨高層 王鴻薇：織了綠色蜘蛛網

國民黨立委王鴻薇在臉書揭露，涉入詐騙案的曾國緯與若干民進黨高層餐敘。(取材自王鴻薇臉書)

國民黨立委王鴻薇在臉書上披露，2010年時，時任總統府秘書長蘇嘉全、時任警政署長陳家欽等受邀，與涉入im.B詐騙案的川晟企業董事長曾國緯餐敘。王鴻薇今於聯訪時，批評詐騙集團 編了「綠色蜘蛛網」，讓投資 人請君入甕。

王鴻薇表示，實際吃飯時，蘇嘉全已因立委蘇震清的案子請辭總統府秘書長，不過根據她後來得到的訊息是，包含蘇嘉全、陳家欽等兩位都有參與餐會，民進黨及其高層應該交代，為什麼他們參加的餐會會有通緝 犯？

王鴻薇說，政府高層尤其警政高層往來的人物，或者同桌吃飯的，難道不需要篩選一下嗎？若完全不篩選，座上有一個當時的通緝犯，後來是詐騙犯，是不是代表政府高層往來太過複雜？是否也跟這些通緝犯、詐騙犯有些勾連？這都應該對外交代。