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詐騙主嫌餐敘見民進黨高層 王鴻薇：織了綠色蜘蛛網

記者屈彥辰／台北23日電
國民黨立委王鴻薇在臉書揭露，涉入詐騙案的曾國緯與若干民進黨高層餐敘。(取材自王鴻薇臉書)
國民黨立委王鴻薇在臉書揭露，涉入詐騙案的曾國緯與若干民進黨高層餐敘。(取材自王鴻薇臉書)

國民黨立委王鴻薇在臉書上披露，2010年時，時任總統府秘書長蘇嘉全、時任警政署長陳家欽等受邀，與涉入im.B詐騙案的川晟企業董事長曾國緯餐敘。王鴻薇今於聯訪時，批評詐騙集團編了「綠色蜘蛛網」，讓投資人請君入甕。

王鴻薇表示，實際吃飯時，蘇嘉全已因立委蘇震清的案子請辭總統府秘書長，不過根據她後來得到的訊息是，包含蘇嘉全、陳家欽等兩位都有參與餐會，民進黨及其高層應該交代，為什麼他們參加的餐會會有通緝犯？

王鴻薇說，政府高層尤其警政高層往來的人物，或者同桌吃飯的，難道不需要篩選一下嗎？若完全不篩選，座上有一個當時的通緝犯，後來是詐騙犯，是不是代表政府高層往來太過複雜？是否也跟這些通緝犯、詐騙犯有些勾連？這都應該對外交代。

王鴻薇更指出，im.B詐騙案越滾越大，除了民進黨立委陳歐珀接受供養，連綠營的縣市首長不管是之前的鄭文燦、台南市長黃偉哲，黃還不是一次跟曾國緯同台，還可以去推銷詐騙集團產品，包含陳家欽、蘇嘉全等也都跟曾國緯同桌吃飯，這個詐騙集團是不是織了「綠色蜘蛛網」，等著投資人「請君入甕」？大家看到綿密的綠營高層關係，很多投資人受騙上當，結果被詐騙集團害慘。

國民黨立委王鴻薇23日受訪，表示民進黨高層與涉入im.B詐騙案的川晟企業董事長曾...
國民黨立委王鴻薇23日受訪，表示民進黨高層與涉入im.B詐騙案的川晟企業董事長曾國緯餐敘，是否表示詐騙集團織了綠色蜘蛛網，欺騙投資者？(記者屈彥辰／攝影)

詐騙集團 投資 通緝

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