卡管案 楊渡指賴清德是背後操盤手

台大前校長管中閔（右）與作家楊渡（左）在「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」新書發表會合影。(本報資料照片)

新北市長侯友宜受國民黨 徵召參選總統，至於副手搭檔，有藍委指出，台大前校長管中閔是經濟藍、知識藍心中的理想人選；而與管中閔合作撰寫「大學的脊梁」的作家楊渡透露，卡管案一定與當時行政院長賴清德 有關係，直指賴清德是背後操盤手。

本報系聯合報報導，侯友宜的搭檔人選，有挺侯藍委建議，就性別、省籍而論，侯友宜搭配台中市長盧秀燕堪稱「夢幻組合」，不過盧顯無意願。台大前校長管中閔的「爺們」性格，也能得到藍營喜歡，學經歷亦是經濟藍、知識藍心中的理想人選。

台北中國時報報導，2018年1月5日台大校長遴選，管中閔當選台大校長，但管當選後幾日，教育部 指出該案有嚴重瑕疵，拒絕發給聘書，教育部遭各界強烈質疑，衍生出一連串關於校長遴選制度及學術自主的爭議，一年內導致有潘文忠、吳茂昆和葉俊榮三任教育部長相繼下台。

據報導，楊渡指出，「這件事情一定與賴清德有關係」，他在撰寫這本書時發現，潘文忠是小學老師出身，後來出任前台北縣文化局長、教育局長，之後才到教育部，潘是行政院前院長蘇貞昌一路提拔，一路循規蹈矩，不太了解大學的人，針對卡管案這件事情，潘想要讓遴選案通過卻沒辦法。

他指出，民進黨在處理各部會時，都會派很多機要人員進入各部會，監督首長乃至於公文輸入，在卡管案上，教育部前主任祕書莊國榮擔任了背後顧問，去阻擋事情，即使潘文忠想讓管中閔通過當校長，但公文卻出不去，因為旁邊有許多人會通報給賴清德，但台大的遴選會召集人陳維昭堅持過程合法，不需要改選也不需要做任何事情，管中閔自己也挺住了。

報導說，楊渡直指，結果賴清德卻認為潘文忠行事不力，就乾脆叫他辭職，才過了兩天，就換吳茂昆上任，「這個事情若不是行政院長先講好，逼迫他辭職，怎麼可能部長一辭職，過兩天就找好部長」。

他說，潘文忠的辭職聲明寫得很委屈，其實背後操盤的就是當時行政院長賴清德，雖然沒有明確證據顯示，但這個過程分明很清楚就是賴在操盤，而吳茂昆對於卡管案有幫助，因為把此案做爛了，甚至在宣布重啟遴選那天太醜惡，激起社會的公憤。

據報導，國民黨立委李德維說，賴清德即便不是卡管案的司令，也絕對是卡管案的指揮官，當時民進黨出動國家機器追殺管中閔，賴不要以為船過水無痕，現在他要參選總統，就要跟外界交代清楚。

國民黨立委賴士葆認為，賴清德當時擔任行政院長，讓台大校譽毀於一旦，完全被政治汙染踐踏，賴恐有包庇或背後策動之嫌，賴應藉由現在參選時刻，說清楚講明白。