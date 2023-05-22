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撇詐團案喊捍衛清白 陳歐珀宣布退選

記者林銘翰／台北22日電
民進黨立委陳歐珀21日晚間宣布退選宜蘭縣區域立委。(記者余承翰／攝影)
民進黨立委陳歐珀21日晚間宣布退選宜蘭縣區域立委。(記者余承翰／攝影)

網路借貸媒合平台im.B行騙全台，民進黨立委陳歐珀昨晚表示，時代力量前立委黃國昌連日來不斷影射，聲稱他與詐騙集團有不當往來，為了捍衛清白及顧全政治大局，自己宣布退出2024年宜蘭立委選舉，希望讓民進黨有空間對宜蘭重新布局。

陳歐珀昨晚發布「清白無價，誓死捍衛」退選聲明，他表示連日來黃國昌不斷影射，聲稱自己涉及與詐騙集團有不當的往來，「儘管我們已經說明絕對沒有與詐騙集團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助」。

陳歐珀說，政治的追殺及含沙射影，已經對他進行人格摧毀，這是不可承受之重，為了捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出2024年的宜蘭縣區域立委選舉，希望讓民進黨有空間對宜蘭重新布局。

陳歐珀強調，自己從政以來秉持信念及理想，在民主聖地宜蘭日日耕耘基層，為了台灣打拚，絕對沒有對不起從政之路上的前輩、支持者及家人朋友，他對詐騙的行為同樣深惡痛絕，對於無端捲入此事，對社會、家人與支持者所造成的困擾，「深感抱歉，也深感愧疚」。

他說，自己退出此次選舉，這是捍衛清白的開始，因為政治是一時的，做人是一世的，很感謝所有選擇相信他的朋友，「你們的溫暖，你們的友誼，我不會忘記」，自己絕對禁得起檢驗，他的清白無價也將誓死捍衛，證明大家沒有挺錯人，自己也沒有對不起從政的初衷及同志

陳歐珀表示，雖然退出此次選舉，但是不減損他對宜蘭及台灣的愛，雖然這是一個沉重的決定，但是卻是必要的決定，「很抱歉，選擇用這樣的方式跟各位報告，我比任何人都盼望真相很快水落石出」。

陳歐珀也說，希望不法之徒都能夠被繩之以法，自己也在此呼籲相關人士都應該配合檢調調查，讓所有受害者都能夠得到公平正義。

詐騙集團 民進黨 同志

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