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im.B詐騙集團風暴 北市議員問：黃偉哲這鍋甩得掉嗎？

記者林麗玉／台北22日電
台北市議員游淑慧。(本報資料照片)
台北市議員游淑慧。(本報資料照片)

捲入im.B詐騙集團風暴，民進黨立委陳歐珀深夜宣布退並稱「清白無價，誓死捍衛」。國民黨台北市議員游淑慧今天也在臉書點名另一關係人陳正修，稱他「多重身分，迷之角色」。

游說，陳正修是馥康生技董事長，而im.B吸金案主嫌曾國緯則為總經理，張淑芬為大股東。陳正修也是寰宇資通公司負責人，但曾明祥（曾國緯之父）才是大股東。

游說，多年前，根據周刊爆料陳曾捲入詐欺慣犯徐正倫「銀河紅利」吸金案。該案詐騙金額高達五十一億元。陳正修當時被爆料被當人頭，廣邀綠營政治明星當座上賓，塑造官商背景雄厚，取信肥羊相繼投資，受邀人物包括時任桃園市長的鄭文燦、當時的基隆市長林右昌及嘉義市長涂醒哲。

游淑慧提到，更重要的是，陳正修擔任台南市長黃偉哲的市政顧問，陪同黃偉哲出席重大市政行程。請問黃偉哲市長，「你會聘不熟的人當市政顧問嗎？」游說，黃偉哲不斷撇清和曾國緯的關係，但又要怎麼解釋自己聘了一個在曾國緯集團中一起合夥的人當市政顧問？

游淑慧點出黃偉哲和曾國緯、黃偉哲和陳正修、陳正修和曾國緯 ，這些關係不言可喻，黃偉哲還要撇清嗎？這鍋甩得掉嗎？

游表示，陳正修在徐正倫「銀河紅利」吸金案全身而退；但現在在曾國緯詐騙事業集團中又扮演著重要角色。陳與這些綠營首長的關係與互動，他與詐騙首腦們的關係與合作角色，檢調應該列為調查重點。游也在文末標註「其實陳正修的多重角色不只於此」。

國民黨台北市議員游淑慧22日在臉書點名陳正修，稱他「多重身分，迷之角色」。(取材...
國民黨台北市議員游淑慧22日在臉書點名陳正修，稱他「多重身分，迷之角色」。(取材自游淑慧臉書)
國民黨台北市議員游淑慧今天也在臉書點名陳正修，稱他「多重身分，迷之角色」。(取材...
國民黨台北市議員游淑慧今天也在臉書點名陳正修，稱他「多重身分，迷之角色」。(取材自游淑慧臉書)

詐騙集團 投資 風暴

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