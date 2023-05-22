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1名陸生讓台雞犬不寧？ 王鴻薇質疑「張海川」是遮羞布

記者王宏舜／台北22日電
立法委員王鴻薇質疑「張海川」把大家搞得雞犬不寧，真的是他恐嚇騷擾嗎？還是「張海川」是遮羞布？(記者王宏舜／攝影)
立法委員王鴻薇質疑「張海川」把大家搞得雞犬不寧，真的是他恐嚇騷擾嗎？還是「張海川」是遮羞布？(記者王宏舜／攝影)

匿名恐嚇擾全台的問題未解，立法委員王鴻薇今在司法及法制委員會質疑「張海川」把大家搞得雞犬不寧，真的是他恐嚇騷擾嗎？還是「張海川」是遮羞布？王鴻薇認為全部指向張海川是轉移焦點，質疑「這個人也太厲害了」。

恐嚇者2021年恐嚇37件、2022件40件、2023件1月29件與4月62件，「唐澤貴洋」在客服信箱留言要放炸彈案，刑事局指向陸生張海川。

王鴻薇詢問，刑事局統計「張海川」近2年恐嚇案例達231件，一名陸生就能造成台灣交通癱瘓、園區關閉嗎？李西河表示，會認定是張海川是因用詞用語都很類似。

王鴻薇另詢問「打詐1.5版」需要13億（台幣，下同，約4245萬美元），如何分配？質疑警政署在人力上竟沒有花錢，要讓大家過勞死？王鴻薇認為13億應該花，但要花在哪裡？因詐騙案暴增，基層叫苦連天，檢警調的缺額大概900人，電信詐騙沒專人處理，錢應花在基層上、花在刀口上，而不是花在大內宣上。

警政署長李西河表示宣導5000多萬，設備將近花了3億。法務部次長黃謀信表示檢察官助理將補約100人。

詐騙 檢察官

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