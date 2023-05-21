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柯文哲轟綠失能 承諾當選組聯合政府

記者林縉明／台北21日電
民眾黨主席柯文哲（中）正式宣布參選總統，他批評民進黨執政治理失能，年輕人看不到希望。(記者許正宏／攝影)
民眾黨主席柯文哲（中）正式宣布參選總統，他批評民進黨執政治理失能，年輕人看不到希望。(記者許正宏／攝影)

民眾黨主席柯文哲昨正式宣布參選總統，他批評蔡總統稱執政團隊會反省，但「只反省不改進沒有用」，民進黨執政治理失能，年輕人看不到希望，2024是台灣命運的轉捩點，他主張延長現役核電廠的使用年限，確保能源轉型期安全；並承諾當選後組聯合政府，將主動召開國是會議，凝聚台灣共識團結對外。

柯文哲昨天在新北市淡水闡述參政理念，儘管天候不佳，雨勢不斷，仍有上百名支持者不畏風雨到場力挺，高喊「總統好」。柯文哲發表談話時表示，台灣百廢待舉，年輕人看不見希望，現在是改變時刻，呼籲大家義無反顧，一起為台灣拚一次。

柯文哲指出，民進黨執政下治理失能，前瞻計畫不前瞻、特別預算不特別，毫無財政紀律；數位轉型、司法改革淪為紙上談兵，從能源危機到「五缺」，甚至缺蛋，讓外資卻步，政府成了企業投資最不可靠的因素，讓台灣錯失許多發展機會；面對少子化、高齡化束手無策，年輕人看不到希望，「我們不能就這樣算了」，他要以理性、務實、科學的精神，重建廉能政府。

柯文哲說，面對2050淨零排放即將帶來的衝擊，政府毫無規畫、百廢待舉。為避免跳電成為台灣危機，他主張延長現役核電廠的使用年限，確保能源轉型期安全，鼓勵再生能源穩定發展。

政府改革部分，柯文哲提出聯合政府創造和諧社會，並主動召開國是會議，邀請主要政黨領導人凝聚共識，唯有內部有共識，才能團結對外。

柯文哲 國是會議 民進黨

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