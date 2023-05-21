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賴清德嗆藍黑箱 看不到民主自由精神

記者蔡晉宇、張曼蘋／台北21日電
民進黨總統參選人賴清德（左）表示，明年大選是民主與專制的選擇。(記者曾吉松／攝影)
民進黨總統參選人賴清德（左）表示，明年大選是民主與專制的選擇。(記者曾吉松／攝影)

民進黨總統參選人賴清德昨表示，明年大選是民主與專制的選擇，民主自由不是國民黨的DNA，過去專制統治時代不是，現在辦理總統參選人徵召也充滿黑箱，看不到民主自由精神，他並指對手侯友宜接受九二共識及一個中國原則，無法確保台灣民主自由。

對此，侯陣營回擊，「請問侯友宜什麼時候這樣說過？」侯友宜曾公開說反對一國兩制，反觀賴清德在擔任行政院長時，在立法院公開承認，自己是務實台獨工作者。

賴清德昨天出席「2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮」時表示，若如同侯友宜所說，民主自由是國民黨DNA，中華民國民主自由怎麼只有40年而已？侯如果要談自由民主，要先了解台灣民主運動的歷史，台灣現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻，千辛萬苦爭取而來，並非國民黨給予，甚至在爭取過程中，國民黨還站在對立面。

賴清德重申，這場選舉是民主與專制的選擇，很遺憾看到國民黨提名的總統參選人接受九二共識也接受一個中國原則，在這種理念下是沒有辦法確保台灣民主自由，分裂台灣的是中國，不是台灣任何一個人，替中國在台灣找代罪羔羊才是錯的。

對於侯友宜、柯文哲昨天都承諾，若當選總統願赴立院國情報告。賴清德說，侯柯都沒有國會經驗，而過去無法成行是因為藍綠在野黨要求備詢，這有違憲政制度，不是總統個人意志的問題。

蔡英文總統昨天也為賴清德背書，她表示，她與賴清德經常共事，賴有很多特質適合擔任國家領導人，希望能多展現，這是社會所需要看到的，透過選舉讓大家可以感受。

賴清德 國民黨 侯友宜

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