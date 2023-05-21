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新聞眼／救選情…蔡英文道歉暗藏政治目的

記者 周佑政

蔡英文總統在就職七周年之際，首度為缺蛋向全民道歉，不同於副總統賴清德等民進黨高官近期對高房價的爭議發言，蔡英文坦言，居住正義還有相當的路要走。明年就要舉行總統立委大選，比起兩岸國際問題，選民更關心「顧腹肚」的民生議題，蔡英文任期尾聲如何盡快修補民生經濟的破網，將牽動民進黨明年的選情。

民眾買不到蛋、大排長龍買蛋，心裡不滿的感受是最深的；蔡英文終於以總統高度首次為缺蛋道歉，蔡也強調政府將記取教訓，緊盯民生物價。不過對於缺蛋、民生物資物價飛漲，民怨的怒火早已蔓延多時，蔡英文此時的道歉來得太晚。

蔡英文2020年獲史上最高的817萬多票當選連任，40歲以下青年族群「一面倒」的支持是重要原因。年輕人最在意的居住正義與高房價問題，蔡政府2016年迄今二度完全執政，對相關問題依舊拿不出解方。

青年無奈憤怒，卻還要聽政府官員們說「房價現在在降」、「年輕人不是真的買不起」、「嘉義買得起歡迎來嘉義買房」，叫青壯世代情何以堪。

蔡英文任期進入尾聲，為了缺蛋道歉、坦言居住正義做得不足，一方面是執政的自我反省，但蔡也有「政治目的」，目標當然是著眼於明年總統選舉。畢竟，蔡政府雖自詡在兩岸國際關係有亮眼成績，但民進黨也很清楚，民眾更在意是與自身直接相關的民生經濟議題，如果這些問題解決不了，對明年要延續綠色執政，將會有很大的困難。

蔡英文 民進黨 房價

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